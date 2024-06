To definitywny koniec Jarosława Kaczyńskiego? Ekonomista ujawnia

Zgodnie z planami rządu, druga waloryzacja rent i emerytur, zostanie wprowadzona we wrześniu, jeśli w I połowie roku inflacja przekroczy 5 proc. Podwyżka będzie obowiązywała do końca lutego, a od marca nastąpić ma standardowa waloryzacja, oparta o inflację z całego roku. Obecnie inflacja wynosi 2,5 proc., ale w związku z podwyżkami cen energii w drugiej połowie roku inflacja przekroczy 5 proc. Czas mija, a rząd Donalda Tuska nie podjął jeszcze decyzji w sprawie drugiej waloryzacji.

ZUS alarmuje w sprawie drugiej waloryzacji emerytur

Jak informuje ZUS, problem jest poważny, ponieważ brak decyzji może doprowadzić do problemów z wypłatami. Jest bowiem mało czasu na wdrożenie procedur. Tak wynika z doniesień “Faktu”, który dotarł do pisma, jakie ZUS złożył na biurku szefowej resortu pracy. Czytamy w nim, że - "Zakład potrzebuje około sześciu miesięcy na modyfikacje systemów informatycznych dotyczące waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych, z uwzględnieniem konieczności przeprowadzenia przetargu publicznego na umowę wykonawczą z umów ramowych dla KSI (kompleksowy system informatyczny-red.). Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że możliwe jest skrócenie tego czasu w przypadku pilnych projektów legislacyjnych, jednak w tej konkretnej sytuacji okres na przygotowanie systemów do ewentualnej wypłaty zwaloryzowanych świadczeń od września 2024 r. nie jest dostateczny" – pisze ZUS w piśmie.

Rzecznik ZUS potwierdza

Te informacje potwierdza "Faktowi" rzecznik zakładu Paweł Żebrowski – "ZUS potrzebuje kilku miesięcy, by przygotować się do takiej reformy. Chodzi o pieniądze publiczne, które musiałyby trafić w odpowiednim czasie do wszystkich osób uprawnionych. Mówimy o kilku milionach emerytów i rencistów "–podkreśla Paweł Żebrowski rzecznik ZUS.

Mało czasu także w KRUS

Również KRUS, wypłacający emerytury i renty rolnicze podaje, że czasu na wdrożenie wypłat świadczeń po waloryzacji będzie bardzo mało. KRUS twierdzi, że potrzebuje dwóch miesięcy na zmiany w swoim systemie informatycznym.

