Dramat seniorów! To koniec waloryzacji emerytur. Inni się cieszą

W trakcie rozmowy w programie "Pieniądze to nie wszystko" prowadzonej przez Huberta Biskupskiego szefa Super Biznesu, poruszonych będzie szereg tematów biznesowych i gospodarczych.

Głównym tematem rozmowy z wiceprezesem Instytutu Emerytalnego będzie flagowa obietnica rządu czyli wprowadzenie drugiej waloryzacji, która ma być uruchomiona pod warunkiem przekroczenia 5 procent inflacji. W tym roku prawdopodobnie nie ma szans na jego spełnienie podobnie jak przyszłym ze względu na malejące tempo wzrostu cen. Jaka sytuacja materialna będzie seniorów po przywróceniu VAT na żywność i odmrożeniu cen prądu i ciepła, w momencie kiedy seniorzy będą mieli jedną waloryzację?

Gość będzie również pytany o dodatkowe świadczenia w postaci 13-tki i 14-tki. Czy zdaniem wiceprezesa Wojewódki powinny być zlikwidowane i zastąpione bezwarunkową drugą waloryzacją?

Wojewódka w programie "Pieniądze to nie wszystko" odniesie się również do luki demograficznej i katastrofalnej prognozy przyszłych świadczeń dla obecnych 40 i 50-latków. Czy potrzebne są głębokie zmiany w systemie emerytalny w związku z demografią? Jakie to powinny być zmiany. Na których krajowych systemach emerytalnych powinniśmy się wzorować?

Czy wprowadzenie wyższego wieku emerytalnego i dłuższa praca to obecnie jedyny pomysł na zwiększenie przyszłych świadczeń? Czy rzeczywiście dłuższa praca w wieku senioralnym jest możliwa we wszystkich zawodach?

Te i wiele innych pytań zada prowadzący Hubert Biskupski szef Super Biznesu w najnowszym programie "Pieniądze to nie wszystko".

Zapraszamy o godzinie 12:30, program będzie emitowany Live na: se.pl, YT SE, Facebook Super Biznes.

Pieniądze to nie wszystko Jakub Wiech