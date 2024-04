Drugiej podwyżki emerytur nie będzie! Rząd Tuska ma już gotową wymówkę

Jak wyjechać do sanatorium z mężem lub koleżanką? To musisz zrobić

Drugiej waloryzacji emerytur w 2024 roku nie będzie. Oto powód!

W kampanii wyborczej, politycy obecnej rządzącej koalicji zapowiadali likwidację 13-tki i 14-tki, a zamiast tego wprowadzenie drugiej w roku waloryzacji, która wypłacona miałaby być na jesieni, we wrześniu. W wykazie prac legislacyjnych znalazł się już projekt ustawy, który przewiduje wprowadzenie drugiej waloryzacji. Jest jeden haczyk. Aby wypłacić dodatkowe świadczenia inflacja musi przekroczyć 5 proc. Problem w tym, że może się okazać, że nawet jeśli takie prawo zostanie wprowadzone, seniorzy będą musieli jednak 'obejść się smakiem". Dlaczego?

Jak wskazują eksperci nie ma szans, żeby aż tak inflacja urosła w tym roku, aby spełnić ten warunek do wypłaty dodatkowego świadczenia dla seniorów. Ostatnie miesiące pokazują, że tempo wzrostu cen istotnie wyhamowało. Przypomnijmy, że w styczniu ceny rosły o 3,9 proc., w lutym o 2,8 proc., a w marcu już tylko o 1,9 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem. Wraca pełny 5 proc VAT na żywność i prawdopodobnie rząd Tuska od lipca odmrozi ceny energii. To spowoduje chwilowy wzrost, ale jak wylicza Bartosz Sawicki analityk Cinkciarz.pl, "w kolejnych miesiącach roku powinna ona rozpędzić się do maksymalnie 5 proc.".

Sergiej Druchyn, analityk Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) cytowany przez Business Inisider, stwierdza, że "wyniki w drugim kwartale będą raczej zbliżone do 3-3,5 proc. W lipcu prawdopodobnie dojdzie do częściowego odmrożenia cen energii. Dlatego w trzecim kwartale inflacja oscylować będzie blisko 5 proc.".

Nie lepiej będzie w kolejnym roku. W 2025 r. zgodnie z prognozami NBP powinniśmy na stałe już wrócić do celu inflacyjnego czyli 2,5 proc. +/- 1 proc. A to oznacza, że nie tylko nie będzie drugiej waloryzacji, ale również ta marcowa będzie dużo skromniejsza niż w poprzednich latach. Niestety ceny żywności i koszty utrzymania nie spadną już do tych sprzed kilku lat. Pytanie co z dodatkowymi świadczeniami 13-tka i 14-tka, czy zgodnie z obietnicą polityków będą zlikwidowane? Na razie rząd nie dał na to jednoznacznej odpowiedzi.

