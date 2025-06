Prezydent Duda o zapisie mrożenia cen prądu w ustawie wiatrakowej: "Próba wymuszenia podpisu"

Minister klimatu i środowiska, Paulina Hennig-Kolska, zapowiedziała złożenie poprawki do projektu ustawy wiatrakowej, mającej na celu mrożenie cen prądu dla gospodarstw domowych na IV kwartał br. To działanie ma na celu zabezpieczenie obywateli przed ewentualnymi podwyżkami cen energii.

Prezydent Andrzej Duda, zapytany o nowelizację ustawy wiatrakowej, w której znalazła się poprawka dotycząca mrożenia cen energii, odpowiedział wprost: "Rozumiem, że niestety pan premier i jego współpracownicy, wrzucając taką poprawkę, która ma zabezpieczyć Polaków przed wzrostami cen energii, po prostu próbuje wymusić na mnie podpis na tej ustawie, stawiając mnie pod ścianą, ale musi pamiętać, że ja już kończę moją drugą kadencję".

Prezydent Duda zaznaczył, że nie jest entuzjastą wiatraków, a bardziej skłania się ku innym rodzajom energii odnawialnej.

- Nie jestem entuzjastą takich rozwiązań w ustawie wiatrakowej, które będą powodowały, że wiatraki będą dokuczały ludziom, że będzie psuty w Polsce krajobraz. Nie jestem osobiście zwolennikiem wiatraków. Jestem zwolennikiem innych rodzajów energii odnawialnej. Ja nie jestem zwolennikiem wiatraków na lądzie. Bardziej się liczy dla mnie krajobraz niż obserwowanie wszędzie stojących wiatraków. Można się ze mną zgadzać, można się ze mną nie zgadzać. Powiedziałem to równie głośno podczas RBN – podkreślił prezydent.

Zapisy w ustawie wiatrakowej o mrożeniu cen energii

Spór o ustawę wiatrakową toczy się w kontekście bieżącej sytuacji na rynku energii. Obecnie, do 30 września, odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwach domowych mogą korzystać z ceny zamrożonej na poziomie 500 zł za MWh po 30 września.

Według danych, taryfa sprzedawców z urzędu dla gospodarstw domowych wynosi 622,8 zł za MWh netto. Różnicę między ceną taryfową a ustawowo zamrożoną dopłaca państwo. Wprowadzenie poprawki o mrożeniu cen energii ma na celu zabezpieczenie Polaków przed potencjalnymi podwyżkami.

Projekt nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych ma na celu zliberalizowanie zasad stawiania wiatraków na lądzie.

PiS szykuje swoją ustawę o mrożeniu cen energii

- W najbliższych dniach posłowie PiS złożą projekt ustawy przywracający tarcze energetyczne z czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości, który zamrozi ceny energii do końca 2025 r. - poinformował rzecznik partii Rafał Bochenek.

Projekt ma objąć nie tylko odbiorców indywidualnych (jak w ustawie obecnego rządu), ale także samorządy i przedsiębiorców. Bochenek zaznaczył, że projekt zaproponowany przez Henning-Kloskę jest "szantażem wobec obywateli", bo pozwala na wprowadzenie mrożenia cen energii w zamian za uchwalenie ustawy wiatrakowej.

- Jeżeli nie zgodzicie się na wiatraki, nie zgodzicie się na to, żeby zmniejszyć odległość turbin wiatrakowych od waszych domów, to nie będziemy mrozić wam energii - to jest to, co mówi rząd Donalda Tuska Polakom" - grzmiał Bochenek.

