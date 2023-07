Duża podwyżka i oszczędności głowy państwa! Jaki majątek zgromadził Andrzej Duda?

Duża podwyżka i oszczędności głowy państwa

O ile w 2021 r. dochód głowy państwa wyniósł 281 tys. 991 zł brutto, o tyle w 2022 r. zadeklarował już 367 tys. 668 zł. To efekt podwyżki, jaką przegłosował parlament w 2021 r. To by oznaczało, że miesięczne wynagrodzenie głowy państwa wynosi 30 tys. 640 zł brutto. Prezydentowi Dudzie dzięki temu udało sie powiększyć oszczedności. W oświadczeniu za 2021 r. zadeklarował 30 tys. zł, na koniec 2022 r. ma już 150 tys. zł. To by oznaczało, że z pensji co miesiąc odkładał średnio 10 tys. zł.

Andrzej Duda zdecydował się sprzedać mieszkanie i kredyt hipoteczny

Chodzi o 79-metrowy lokal w Krakowie, gdzie mieszkał z rodziną, zanim został prezydentem. Jak wynika z oświadczenia majątkowego, już w 2023 r. podpisał przedwstępną umowę na sprzedaż i zainkasował 86 tys. zł zadatku. Oprócz tego lokalu Duda ma 132-metrowe mieszkanie z 19-metrowym garażem oraz 325-metrową działkę. Jak wynika z oświadczenia nieruchomość ta stanowi jego majątek odrębny. Duda ma też kredyt hipoteczny na kwotę 497 tys zł.

Prezydent pozbył się akcji w oświadczeniu majątkowym za 2021 r. deklarował, że posiada ponad 400 akcje spółki Skotan, wycenianych na 60 tys. zł. Teraz papierów wartościowych już nie ma, oprócz gotówki posiada jeszcze tylko polisę ubezpieczeniową o wartości 53 tys.zł.

Co ciekawe prezydent w oświadczeniu nie wykazał, że posiada jakiekolwiek auto.

Pieniądze to nie wszystko Marcin Ociepa Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.