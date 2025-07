Kierowco! Idzie zaostrzenie przepisów. Minister zdradził termin

Bezpieczeństwo na drogach wkrótce priorytetem? Nowe przepisy w drodze!

Minister Infrastruktury, Dariusz Klimczak, w ostatnią sobotę podczas briefingu w MSWiA, podzielił się informacjami na temat planowanych zmian w przepisach dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zaznaczył, że rząd intensywnie pracuje nad nowymi regulacjami, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa na polskich drogach i walkę z piratami drogowymi.

Minister Klimczak podkreślił, że rząd przygotował kompleksowy zbiór przepisów, nad którymi pracują wspólnie Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Ministerstwo Infrastruktury. Dwa tygodnie temu rząd zaakceptował już przepisy dotyczące kodeksów karnych i kodeksu wykroczeń, które obecnie znajdują się w procesie legislacyjnym w Sejmie.

Przypomnijmy, że przyjęte dwa tygodnie temu przepisy mają m.in. wprowadzić do przepisów definicję nielegalnego wyścigu (karanego więzieniem od 3 miesięcy do 5 lat), a także kary więzienia dla osoby które będą prowadzić auta mimo zakazu kierowania pojazdami.

Ministerstwo Infrastruktury również przygotowało swoje przepisy, które są na etapie konsultacji. "Te przepisy są skomplikowane, dlatego niebawem dopiero zostaną przekazane na rząd i przez rząd przyjęte" – wyjaśnił Klimczak. Dopytywany o konkretną datę wejścia w życie nowych regulacji, minister przyznał, że proces konsultacji przedłużył się ze względu na liczne aspekty techniczne i uwagi zgłaszane przez różne podmioty.

Kiedy zmiany w przepisach ruchu drogowego wejdą w życie?

Dariusz Klimczak wyraził nadzieję, że do końca wakacji przepisy trafią na posiedzenie rządu i zostaną przyjęte. To otworzy drogę do oszacowania realnego terminu ich wprowadzenia w życie. "Chciałbym, żeby zarówno przepisy dotyczące ministra sprawiedliwości, jak i ministerstwa infrastruktury weszły w życie w tym roku" – zaznaczył.

Jednocześnie minister podkreślił, że największą przeszkodą są konsultacje i uzgodnienia, zarówno międzyresortowe, jak i z podmiotami zewnętrznymi, które zgłaszają swoje uwagi. Przepisy proponowane przez Ministerstwo Infrastruktury wymagają również współpracy z Ministrem Cyfryzacji w zakresie dostępu do danych, które są niezbędne służbom państwowym, zwłaszcza policji.

Zaostrzenie przepisów po kolejnym tragicznym wypadku

Jednym z głównych celów nowych regulacji jest walka z recydywistami drogowymi, czyli kierowcami, którzy ignorują czasowe zatrzymanie prawa jazdy. Minister Klimczak zwrócił uwagę, że w wielu przypadkach po tragicznych wypadkach okazuje się, że sprawca był pod wpływem alkoholu lub narkotyków i miał już wcześniej zatrzymane uprawnienia.

Nowe przepisy mają zaostrzyć kary dla takich osób. "Zależało mi na tym, żeby zarówno przepisy, których ja jestem gospodarzem, jak i przepisy, których gospodarzem jest minister sprawiedliwości, w jasny sposób decydowały o karze danego sprawcy" – powiedział Klimczak. Dodał, że osoby kierujące pod wpływem alkoholu lub narkotyków, powinny trafiać do więzienia, a osoby z czasowo zatrzymanym prawem jazdy powinny być karane surowiej niż dotychczas.

W czwartek w Warszawie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 45-letni motocyklista oraz jego 13-letni syn. Kierowca opla vectra zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z motocyklem oraz audi. Sprawca uciekł z miejsca wypadku, ale został zatrzymany przez policję.

