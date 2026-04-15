- Renta wdowia pozwala łączyć własne świadczenie z rentą rodzinną, gdzie jedno jest wypłacane w 100%, a drugie w 15%.
- Łączna kwota świadczeń objęta jest limitem, który od marca 2026 roku wynosi 5 935,47 zł brutto, co może ograniczać realny wzrost dochodów.
- Od 1 stycznia 2027 roku planowana jest podwyżka dodatku z 15% do 25% drugiego świadczenia, co znacząco zwiększy wypłaty.
- Aby otrzymać rentę wdowią, należy spełnić określone warunki, m.in. wiekowe (60 lat dla kobiet, 65 dla mężczyzn) oraz pozostawać we wspólnym małżeństwie do śmierci współmałżonka.
Renta wdowia – zasady i cel świadczenia
Wprowadzenie renty wdowiej miało zrekompensować wzrost kosztów życia po śmierci współmałżonka. Jednoosobowe gospodarstwo domowe generuje wyższe wydatki niż wspólne utrzymanie, dlatego renta wdowia pozwala łączyć dwa świadczenia – własne oraz rentę rodzinną.
Senior może wybrać, które świadczenie będzie wypłacane w całości (100 proc.), a które jedynie częściowo. Obecnie dodatek wynosi 15 proc. drugiego świadczenia. Dotyczy to zarówno sytuacji, gdy podstawą jest emerytura, jak i renta rodzinna.
Renta wdowia ZUS – limit świadczeń i ograniczenia
Nie wszyscy seniorzy jednak skorzystają w pełni z nowego świadczenia. Kluczowym ograniczeniem jest limit – łączna kwota wypłat nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury. Od marca 2026 roku wynosi on 5 935,47 zł brutto.
Do tego limitu ZUS wlicza nie tylko świadczenia krajowe, ale również zagraniczne oraz inne dodatki o charakterze stałym. W praktyce oznacza to, że część seniorów nie odczuła wzrostu dochodów, mimo prawa do renty wdowiej.
Renta wdowia 2026 – tylko waloryzacja 5,3 proc.
W 2026 roku jedyną zmianą w rencie wdowiej jest coroczna waloryzacja. Świadczenia wzrosły o 5,3 proc. , co objęło zarówno główną część (100 proc.), jak i dodatek (15 proc.).
Dla części osób oznacza to jednak jedynie wyrównanie strat. Wcześniej ich świadczenia były ograniczane przez niższy limit wynoszący 5 637 zł brutto w 2025 roku oraz na początku 2026. Dopiero jego podniesienie pozwoliło na realne zwiększenie wypłat - pisze serwis forsal.pl.
Renta wdowia 2027 – zapowiadana podwyżka
Przełom nastąpi dopiero od 1 stycznia 2027 roku. Wtedy udział drugiego świadczenia wzrośnie z 15 proc. do 25 proc. To oznacza wyraźnie wyższe wypłaty dla osób łączących emeryturę z rentą rodzinną.
Zmiana ta może szczególnie pomóc seniorom o niższych dochodach, którzy dotąd nie odczuwali znaczącej poprawy sytuacji finansowej.
Kto może otrzymać rentę wdowią
Prawo do świadczenia nie przysługuje automatycznie. Warunki obejmują:
* wiek: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn,
* pozostawanie we wspólności małżeńskiej do śmierci współmałżonka,
* nabycie prawa do renty rodzinnej w określonym wieku (55 lat kobieta, 60 lat mężczyzna),
* brak nowego małżeństwa.
Zawarcie kolejnego związku powoduje utratę prawa do łączenia świadczeń.
Polecany artykuł: