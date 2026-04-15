Renta wdowia pozwala łączyć własne świadczenie z rentą rodzinną, gdzie jedno jest wypłacane w 100%, a drugie w 15%.

Łączna kwota świadczeń objęta jest limitem, który od marca 2026 roku wynosi 5 935,47 zł brutto, co może ograniczać realny wzrost dochodów.

Od 1 stycznia 2027 roku planowana jest podwyżka dodatku z 15% do 25% drugiego świadczenia, co znacząco zwiększy wypłaty.

Aby otrzymać rentę wdowią, należy spełnić określone warunki, m.in. wiekowe (60 lat dla kobiet, 65 dla mężczyzn) oraz pozostawać we wspólnym małżeństwie do śmierci współmałżonka.

Renta wdowia – zasady i cel świadczenia

Wprowadzenie renty wdowiej miało zrekompensować wzrost kosztów życia po śmierci współmałżonka. Jednoosobowe gospodarstwo domowe generuje wyższe wydatki niż wspólne utrzymanie, dlatego renta wdowia pozwala łączyć dwa świadczenia – własne oraz rentę rodzinną.

Senior może wybrać, które świadczenie będzie wypłacane w całości (100 proc.), a które jedynie częściowo. Obecnie dodatek wynosi 15 proc. drugiego świadczenia. Dotyczy to zarówno sytuacji, gdy podstawą jest emerytura, jak i renta rodzinna.

Renta wdowia ZUS – limit świadczeń i ograniczenia

Nie wszyscy seniorzy jednak skorzystają w pełni z nowego świadczenia. Kluczowym ograniczeniem jest limit – łączna kwota wypłat nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury. Od marca 2026 roku wynosi on 5 935,47 zł brutto.

Do tego limitu ZUS wlicza nie tylko świadczenia krajowe, ale również zagraniczne oraz inne dodatki o charakterze stałym. W praktyce oznacza to, że część seniorów nie odczuła wzrostu dochodów, mimo prawa do renty wdowiej.

Renta wdowia 2026 – tylko waloryzacja 5,3 proc.

W 2026 roku jedyną zmianą w rencie wdowiej jest coroczna waloryzacja. Świadczenia wzrosły o 5,3 proc. , co objęło zarówno główną część (100 proc.), jak i dodatek (15 proc.).

Dla części osób oznacza to jednak jedynie wyrównanie strat. Wcześniej ich świadczenia były ograniczane przez niższy limit wynoszący 5 637 zł brutto w 2025 roku oraz na początku 2026. Dopiero jego podniesienie pozwoliło na realne zwiększenie wypłat - pisze serwis forsal.pl.

Renta wdowia 2027 – zapowiadana podwyżka

Przełom nastąpi dopiero od 1 stycznia 2027 roku. Wtedy udział drugiego świadczenia wzrośnie z 15 proc. do 25 proc. To oznacza wyraźnie wyższe wypłaty dla osób łączących emeryturę z rentą rodzinną.

Zmiana ta może szczególnie pomóc seniorom o niższych dochodach, którzy dotąd nie odczuwali znaczącej poprawy sytuacji finansowej.

Kto może otrzymać rentę wdowią

Prawo do świadczenia nie przysługuje automatycznie. Warunki obejmują:

* wiek: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn,

* pozostawanie we wspólności małżeńskiej do śmierci współmałżonka,

* nabycie prawa do renty rodzinnej w określonym wieku (55 lat kobieta, 60 lat mężczyzna),

* brak nowego małżeństwa.

Zawarcie kolejnego związku powoduje utratę prawa do łączenia świadczeń.

PTNW - Miłosz Bembinow