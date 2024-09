Dużo firm planuje rekrutację! Ale niemało w planach zwolnienia

Do kiedy powinieneś wykorzystać zaległy urlop? PIP przypomina

W IV kwartale będą nowe rekrutacje? Firmy w Polsce planują zatrudnienie kolejnych pracowników

Jak przekazano w informacji, w IV kwartale 2024 r. 42 proc. przedsiębiorstw nie chce zmieniać liczby pracowników, a 35 proc. firm planuje rekrutacje nowych pracowników. Jednocześnie 19 proc. planuje zwolnienia, a 4 proc. nie ma sprecyzowanych planów kadrowych na najbliższe miesiące.

Wyjaśniono, że najbardziej optymistyczne prognozy dot. powiększania zespołu pracowników płyną z sektora transportu, logistyki i motoryzacji (28 proc.) oraz IT (27 proc.). Wyraźną chęć zatrudnienia nowych rekrutacji zgłaszają także pracodawcy z branży dóbr i usług konsumpcyjnych (25 proc.), jak również przemysłu i surowców (23 proc.). Optymizm rekrutacyjny płynie także z danych dla firm z obszaru nauk przyrodniczych i opieki zdrowotnej (16 proc.), a także finansów i nieruchomości (12 proc.).

Z możliwością cięć kadrowych liczą się jednak organizacje związane z energetyką i usługami komunalnymi (24 proc.) oraz usługami komunikacyjnymi (31 proc.).

Jakie firmy szukają pracowników?

W raporcie poinformowano, że od października do końca grudnia najbardziej otwarte na powiększanie zespołów są średniej wielkości firmy zatrudniające pomiędzy 50 – 249 pracowników (28 proc.) oraz te z zespołem w przedziale 250 - 999 pracowników (23 proc). Na optymizm rekrutacyjny na podobnym poziomie wskazują organizacje angażujące do 10 osób (14 proc.) oraz liczące od 1 tys. do 4 tys. 999 pracowników (12 proc.).

Nieco mniejsze zatrudnienie nowych kandydatów prognozują firmy z zespołami mieszczącymi się w przedziale 10 - 49 (10 proc.). Najmniej nowych przyjęć do pracy planują pracodawcy zatrudniający ponad 5 tys. pracowników (2 proc.).

Największą chęć pozyskania nowych pracowników deklarują firmy zlokalizowane na północnym zachodzie Polski (23 proc.), podobnie przedsiębiorstwa z centrum (18 proc.), północy (18 proc.) i południowego zachodu Polski (18 proc.). Nieco mniejsze, lecz wciąż optymistyczne dane prognozowane są dla pracodawców ze wschodu (12 proc.), a najmniejsze z południa (7 proc.) kraju.

W raporcie zwrócono także uwagę na wyniki globalnego badania firm. Wskazano, że najbardziej optymistyczne plany rekrutacyjne w IV kwartale 2024 zadeklarowały firmy położone w Południowej Afryce (32 proc.) oraz Szwajcarii (32 proc.), a także Irlandii (30 proc.) i Holandii (30 proc.).

Badanie zostało zrealizowane w dniach 1-31 lipca 2024 r. na grupie ponad 40 tys. pracodawców reprezentujących 42 rynki na całym świecie.

