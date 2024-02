i Autor: VOX

Gospodarka

Duży spadek sprzedaży. Branżę meblarską czeka tąpnięcie i cięcia etatów

Wartość sprzedaży polskiej branży meblowej spadła w zeszłym roku do 64 mld zł, a eksportu do 62,3 mld zł. W tym roku nie będzie lepiej - pisze piątkowy "Puls Biznesu". Według gazety, od kwietnia 2022 r. do końca grudnia 2023 r. przeciętne zatrudnienie w branży spadło o 18 tys. etatów, do około 147 tys.