Czym jest Team Poland i jakie korzyści oferuje polskim firmom?

Team Poland to nowa inicjatywa Grupy PFR, stanowiąca model współpracy administracji rządowej z polskim biznesem na arenie międzynarodowej. Celem programu jest wsparcie ekspansji zagranicznej polskich firm, zwiększenie ich konkurencyjności i ułatwienie dostępu do rynków zagranicznych. Jak podkreślił minister finansów Andrzej Domański, za Team Poland stoi cały potencjał i instrumenty finansowe Grupy PFR. Inauguracja marki Team Poland to istotny krok w budowie silnej pozycji polskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej. W skład Team Poland wchodzi sześć instytucji polskiego systemu rozwoju: Polski Fundusz Rozwoju (PFR), Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP), Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH), KUKE oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Dzięki zintegrowanej współpracy tych instytucji, przedsiębiorcy mają otrzymać kompleksową pomoc, dostosowaną do wszystkich faz realizacji projektów zagranicznych, co ma znacząco podnieść ich szanse na sukces. Team Poland ma być odpowiedzią na potrzeby polskich firm, które często konkurują z podmiotami z silniejszych gospodarek, dysponującymi większym wsparciem publicznym.

Pakiet wsparcia dla Ukrainy – co konkretnie oferuje Team Poland?

Team Poland dla Ukrainy to kompleksowy program wsparcia, który ma ułatwić polskim firmom wejście i rozwój na ukraińskim rynku. Oferta obejmuje zarówno produkty finansowe, jak i pozafinansowe, dostosowane do różnych potrzeb przedsiębiorstw. Program Team Poland to szansa dla polskich firm na skuteczne konkurowanie na rynku ukraińskim. Wśród dostępnych instrumentów finansowych znajdują się m.in. pożyczki na odbudowę Ukrainy, gwarancje oraz ubezpieczenia od ryzyka wojennego, oferowane przez KUKE. Firmy mogą także skorzystać z Funduszy Ekspansji Zagranicznej. Pakiet wsparcia pozafinansowego obejmuje doradztwo, weryfikację kontrahentów, organizację misji gospodarczych oraz dostęp do informacji o przetargach. Dzięki temu polskie firmy mogą minimalizować ryzyko związane z prowadzeniem działalności na Ukrainie. Team Poland udostępnia również platformę internetową z Interaktywnym Asystentem Przedsiębiorcy, który ma ułatwić dobór narzędzi wsparcia do indywidualnych potrzeb firmy. Dodatkowo, przedsiębiorcy mogą liczyć na bezpośrednie wsparcie poprzez contact center, zapewniające dostęp do informacji i pomocy eksperckiej. Dzięki temu Team Poland ma stanowić kompleksowe centrum obsługi dla polskich firm zainteresowanych odbudową Ukrainy, oferując im kompleksowe i spersonalizowane wsparcie.

Ukraina to priorytet, ale jakie inne rynki są w kręgu zainteresowań Team Poland?

Choć Team Poland rozpoczyna swoją działalność od wsparcia polskich firm w odbudowie Ukrainy, to w planach jest rozszerzenie programu na inne rynki. Jak zapowiedział minister finansów Andrzej Domański, Grupa PFR rozważa także wsparcie polskich firm chcących rozwijać się na Bałkanach czy w Azji. To pokazuje, że Team Poland ma ambicje stać się kompleksowym narzędziem wsparcia dla polskiego biznesu na całym świecie. Minister aktywów państwowych Jakub Jaworowski zaznaczył, że program Team Poland będzie wspierać rozwój polskich firm na arenie międzynarodowej. W przyszłym tygodniu w Rzymie odbędzie się kolejna konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy, gdzie również będzie obecny program Team Poland. To pokazuje, że inicjatywa Team Poland ma strategiczne znaczenie dla polskiej polityki gospodarczej.

Odbudowa Ukrainy – jakie wyzwania i perspektywy czekają polskie firmy?

Odbudowa Ukrainy to ogromna szansa dla polskich firm, ale także spore wyzwanie. Jak wynika z analiz Banku Światowego, koszt odbudowy Ukrainy szacowany jest na około 500 mld dolarów. Minister Jaworowski podkreślił, że trudno sobie wyobrazić lepiej predysponowane firmy do wzięcia udziału w tym wielkim przedsięwzięciu niż firmy polskie. Jednak, jak dodał, polskie firmy wciąż potrzebują wsparcia, ponieważ często konkurują z podmiotami z silniejszych gospodarek. Program Team Poland ma na celu wyrównanie szans i zapewnienie polskim firmom silnego wsparcia ze strony sektora publicznego. Dzięki temu polskie firmy będą mogły skutecznie konkurować o kontrakty na odbudowę Ukrainy i przyczynić się do rozwoju ukraińskiej gospodarki.

