Gigantyczny dług cukierników

"Piekarnie i cukiernie, producenci wyrobów czekoladowych i ciastek mają dziś łącznie ponad 275 mln zł zaległości wobec firm i banków. To blisko 12 mln zł więcej niż przed ubiegłorocznymi świętami i prawie dwa razy tyle niż przed pandemią" - wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i bazy informacji kredytowych BIK. Zwrócono uwagę, że wartość polskiego rynku słodyczy w okresie lipiec 2022 r. - czerwiec 2023 r. osiągnęła 10,3 mld zł, jest to wzrost wartościowo o 17,3 proc. rdr. Od kilku lat Polska utrzymuje też wysoką pozycję (4. w 2022 r.) jeśli chodzi o eksport wyrobów czekoladowych.

Te dobre, w ocenie autorów raportu, dane "nie przeszkadzają jednak rosnąć finansowym zaległościom firm z branż ciastkarskiej i czekoladowej". W raporcie zwrócono uwagę, że w marcu 2020 r., czyli tuż przed ogłoszeniem w Polsce pandemii koronawirusa 6,4 proc. przedsiębiorców zajmujących się produkcją pieczywa, świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek miało zgłoszone w Rejestrze Długów BIG InfoMonitor nieopłacone w terminie zobowiązania, opiewające na ponad 111 mln zł. "W sumie mowa tu o 1014 aktywnych, zawieszonych i zamkniętych firm. Od tego czasu spadł wprawdzie odsetek (5,3 proc.) i liczba (939) niesolidnych podmiotów z tego segmentu, ale ich przeterminowane zadłużenie wobec dostawców i banków wzrosło o ponad 100 proc. do 232 mln zł" - podkreślono. Jak wyjaśniono, szczególnie dotkliwy okazał się gwałtowny wzrost cen energii w 2022 r., który doprowadził nawet do bankructwa część piekarniczo-cukierniczych biznesów. "Wydaje się, że najtrudniejsze chwile już minęły, bo w ciągu ostatnich 12 miesięcy przybyło 7,1 mln zł (3,2 proc.) zaległości" - wskazano.

Producenci czekolady nie mają słodko

W podobnej sytuacji są firmy produkujące kakao, czekoladę i wyroby cukiernicze. I to mimo, że Polska należy do liderów branży czekoladowej, z ponad 7 proc. udziałem w światowym rynku i stałym wzrostem sprzedaży. "W tym przypadku przyrost nieopłaconych faktur i opóźnionych o min. 30 dni rat kredytów w ostatnim roku nie przyhamował. Przybyło ich 13 proc. do 38,4 mln zł, a od początku pandemii o niemal 60 proc. (13,7 mln zł)" - podano w raporcie, wskazując, że liczba niesolidnych podmiotów wynosi 76, czyli jest to 7,2 proc. aktywnych, zawieszonych i zamkniętych firm z branży. "Biorąc pod uwagę zmiany wartości opóźnionych faktur i rat kredytów, w lepszej sytuacji przed tegorocznymi świętami Bożego Narodzenia są przedsiębiorstwa produkujące suchary, herbatniki i ciastka. Ich przeterminowane zadłużenie wiosną 2020 r. wynosiło 6,2 mln zł, a w rejestrze widniało 41 firm, czyli 5,6 proc. ogółu. (...) Obecnie jest 27 nierzetelnych dłużników z długiem 4,7 mln zł" – poinformował główny analityk BIG InfoMonitor dr hab. Waldemar Rogowski.

Polacy jedzą mniej słodkości?

Zdaniem autorów raportu, przyczyn rosnącego zadłużenia producentów słodyczy można dopatrywać się w zmianie nawyków żywieniowych konsumentów i spadku sprzedaży. "91 proc. Polaków informuje, że z powodu rosnących cen, oszczędza na żywności. "Słodycze i przekąski nadal pozostają największym segmentem rynku spożywczego w Polsce, z udziałem na poziomie 18 proc." - zaznaczono w opracowaniu. Z badania BIG InfoMonitor wynika, że mali i średni przedsiębiorcy, za trudną sytuację swoich firm winią przede wszystkim inflację, a co za tym idzie duży wzrost kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, w tym energii i paliwa (30 proc.), ale też podatków (10 proc.) czy zatrudnienia pracowników (13 proc.). Istotnym problemem, okazują się być niesolidni kontrahenci (28 proc.), którzy opóźniają opłacanie swoich zobowiązań lub wcale ich nie rozliczają. "Cena cukru wzrosła o 100 proc. rdr., mleka o 80 proc., a kakao jest najdroższe od blisko pół wieku i kosztuje 75 proc. więcej niż w ubiegłym roku" - dodano. Zdaniem ekspertów rynek słodyczy nadal będzie rósł. "Problemy odbiją się jednak na cenach widocznych na sklepowych półkach" - przewidują autorzy raportu.

