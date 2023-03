Zmiana w opakowaniu kultowego smakołyku. Szwajcaria protestuje

Trwa posiedzenie RPP. Co czeka kredytobiorców?

Nowe opakowanie Toblerone

Szwajcaria wprowadziła w 2017 roku przepisy, według których symbole narodowe nie mogą być używane do promowania produktów na bazie mleka, które nie są wytwarzane wyłącznie w Szwajcarii. Natomiast dla innych produktów spożywczych próg ten wynosi co najmniej 80 proc. Firma Mondelez umieszcza na opakowaniach czekolady Toblerone m.in. szczyt Matterhorn, który należy do szwajcarskich symboli narodowych. Amerykański koncern przekazał BBC, że przenosi część produkcji popularnej czekolady ze Szwajcarii na Słowację "w odpowiedzi na zwiększony popyt na całym świecie oraz aby rozwijać markę Toblerone".

Firma zapowiedziała, że szczyt Matterhorn zostanie zastąpiony nowym krojem pasma, a logo marki Toblerone oraz podpis założyciela pozostaną na swoim miejscu.

Czekolada Toblerone wytwarzana jest ze szwajcarskiego mleka z miodem i migdałowym nugatem. W 1970 roku firma Tobler została połączona z właścicielem Milki w koncern Interfood, a później z producentem kawy Jacobs w Jacobs Suchard. Mondelez, wówczas jako Kraft Foods, przejął większość przedsiębiorstwa w 1990 roku.

Sonda Który zapach wolisz: słony karmel, czy mleczna czekolada? Słony karmel Mleczna czekolada Żaden z wymienionych