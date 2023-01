Dwa duże banki ukarane przez UOKiK! Utrudniały Polakom dostęp do wakacji kredytowych

500 plus dla seniorów. Od marca więcej emerytów dostanie pieniądze

500 plus dla seniorów

Tyle zarabiają Europejczycy. Polacy nie mają powodów do zadowolenia

Banki ukarane przez UOKiK

Jak podał UOKiK, BNP Paribas Bank Polska oraz Bank Pocztowy bezprawnie ograniczały w bankowości elektronicznej możliwość złożenia wniosków o wakacje kredytowe tylko do maksymalnie 2 lub 4 zamiast 8 miesięcy. "Ustawodawca wprowadził wakacje kredytowe, aby ulżyć osobom posiadającym kredyty hipoteczne w trudnym czasie wysokich stóp procentowych. Przepisy pozostawiają wybór konsumentom, na jaki okres lub okresy chcą zawiesić spłatę rat i czy chcą wnioskować o to jednorazowo czy sukcesywnie. Ograniczanie tego uprawnienia przez banki jest bezprawne, oznacza bowiem utrudnianie skorzystania z ustawowych praw konsumentów" – podkreślił, cytowany w komunikacie, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny.

UOKiK przekazał, że w ramach postępowań wyjaśniających monitoruje, jak banki informują o wakacjach kredytowych i jak je realizują. Konsumenci skarżyli się m.in. na to, że banki uniemożliwiają im złożenie wniosku o wakacje kredytowe na jednym formularzu na wszystkie przewidziane prawem 8 okresów. Po wezwaniach Prezesa UOKiK większość banków wycofała się z takich praktyk. Tym, które tego nie zrobiły, Prezes Urzędu postawił zarzuty naruszania zbiorowych interesów konsumentów - przekazał UOKiK.

Urząd poinformował, że nałożył kary na dwa banki. Kara dla BNP Paribas Bank Polska to ponad 2,7 mln zł, a dla Banku Pocztowego – ponad 230 tys. zł. Po uprawomocnieniu się decyzji Prezesa UOKiK oba banki będą musiały opublikować je na swoich stronach internetowych i w mediach społecznościowych. Jak stwierdził UOKiK, BNP Paribas początkowo w systemie bankowości elektronicznej umożliwiał złożenie wniosku tylko na 1 lub 2 miesiące III kwartału 2022 r. Zaniechał tej praktyki 8 września 2022 r. Natomiast Bank Pocztowy do 17 października 2022 r. dopuszczał w swoim systemie bankowości elektronicznej jedynie wnioski na zawieszenie maksymalnie 4 rat w 2022 r., przy czym na jednym wniosku mogły być to wyłącznie następujące po sobie miesiące.

"Praktyki BNP Paribas i Banku Pocztowego powodowały niedogodności dla konsumentów, którzy musieli kilkakrotnie składać wnioski i pilnować terminów. Mogły sprawić, że konsumenci zrezygnowali z ubiegania się o zawieszenie spłaty późniejszych rat" – uzasadnił Chróstny. UOKiK przypomniał, że z zawieszenia rat mogą skorzystać osoby, które spłacają kredyt hipoteczny zaciągnięty przed 1 lipca 2022 r. na własne potrzeby mieszkaniowe w walucie polskiej, z wyłączeniem kredytów indeksowanych lub denominowanych do innych walut. Ulga może dotyczyć tylko jednego kredytu. Do wykorzystania w 2023 r. zostało jeszcze zawieszenie spłaty maksymalnie 4 rat – po jednej w każdym kwartale. Okres kredytowania wydłuży się o liczbę miesięcy, o które zawieszono spłatę rat. W okresie zawieszenia bank nie może też pobierać żadnych opłat wynikających z umowy z wyjątkiem tych z tytułu ubezpieczenia.

Bank Pocztowy poinformował w środę w komunikacie, że jest w trakcie analizy treści decyzji Prezesa UOKiK. "Dodatkowo Zarząd informuje, że nałożona kara pieniężna nie obciąży bieżącego wyniku finansowego Banku, ponieważ Bank utworzył w 2022 r. rezerwę na przyszłe zobowiązania z tytułu potencjalnej kary w przedmiotowym postępowaniu" - wskazano.

Sonda Czy posiadasz kredyt hipoteczny? TAK NIE