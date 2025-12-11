Znaczące przyspieszenie wzrostu PKB: Polska gospodarka odnotowała wyraźny wzrost z 0,5% w III kw. 2023 r. do 3,8% w III kw. 2025 r., z prognozą na cały 2025 r. na poziomie 3,4%.

Spadek inflacji: W ciągu dwóch lat inflacja znacząco zmalała z 6,6% (listopad 2023) do szacowanych 2,4% (listopad 2025), co oznacza stabilizację cen.

Dynamiczny wzrost długu publicznego: Zadłużenie państwa wzrosło o ponad 547 mld zł, osiągając 1,82 bln zł (47,7% PKB) w III kw. 2025 r., co stanowi wzrost o 9,5 pkt proc. w stosunku do PKB.

Wzrost bezrobocia i płac: Stopa bezrobocia wzrosła z 5% do 5,7%, a liczba bezrobotnych o ponad 100 tys., jednocześnie przeciętne wynagrodzenie brutto wzrosło o prawie 15,6%, do 8 865,12 zł.

Dwa lata rządów Donalda Tuska: Bilans gospodarczy

13 grudnia 2025 miną dwa lata od powołania gabinetu Donalda Tuska, składającego się z czterech koalicyjnych ugrupowań: KO, PSL, Polski 2050 i Nowej Lewicy. Po tym czasie warto przyjrzeć się, jak zmieniła się sytuacja gospodarcza Polski.

Po dwóch latach rządów widać wyraźne przyspieszenie tempa wzrostu PKB. "O ile w III kw. 2023 r. wzrost PKB – liczony w ujęciu rok do roku – wyniósł 0,5 proc., to w III kw. 2025 r. gospodarka urosła o 3,8 proc." W całym 2023 r. wzrost PKB był minimalny, bo wyniósł 0,1 proc., tymczasem w tym roku – według prognoz z projektu ustawy budżetowej na 2026 r. - gospodarka powinna urosnąć o 3,4 proc., choć prognozy analityków bankowych mówią, że wynik może być nieco lepszy.

Jednocześnie w ciągu dwóch ostatnich lat spadła inflacja. "Zgodnie z danymi GUS w listopadzie 2023 r. wyniosła 6,6 proc. rok do roku, natomiast tzw. szybki szacunek dotyczący listopada br. wskazał na 2,4 proc. wzrost cen."

Rosnący dług publiczny

Przed zmianą rządu, czyli na koniec III kw. 2023 r., "państwowy dług publiczny liczony według zasad krajowych, zgodnie z danymi Ministerstwa Finansów, wynosił prawie 1,28 bln zł, czyli stanowił 38,2 proc. PKB. Z kolei dług sektora instytucji rządowych i samorządowych, liczony według zasad UE, wynosił nieco ponad 1,62 bln zł, co stanowiło 48,7 proc. PKB." Dwa lata później, na koniec III kw. 2025 r., "państwowy dług publiczny wyniósł 1,82 bln zł, co stanowi 47,7 proc. PKB. Z kolei dług sektora instytucji rządowych i samorządowych na koniec III kwartału 2025 r. wyniósł 2,22 bln zł, co stanowi 58,1 proc. PKB."

Oznacza to, że w ciągu dwóch lat "zadłużenie państwa liczone według metody krajowej wzrosło o przeszło 547 mld zł, a jego stosunek do PKB zwiększył się o 9,5 pkt proc. Z kolei dług publiczny liczony według zasad unijnych powiększył się o blisko 599 mln zł, a jego stosunek do PKB zwiększył się o 9,4 pkt proc."

Bezrobocie i zatrudnienie

W czasie dwóch lat rządów Donalda Tuska zwiększyło się bezrobocie. "Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec listopada 2023 r. wyniosła 5 proc., tymczasem na koniec 2025 r. sięgnęła 5,7 proc." Oznacza to wzrost liczby osób pozostających bez pracy "z 774,8 tys. osób do 875,3 tys., a więc o nieco ponad 100 tys." Może to wynikać ze spadku zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw, "które od listopada 2023 r. do listopada 2025 r. skurczyło się o 89,5 tys. osób."

Wzrost płac

W ciągu ostatnich dwóch lat zwiększyły się płace. "O ile w listopadzie 2023 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wynosiło 7 670,19 zł, to dwa lata później, w listopadzie 2025 r. było to już 8 865,12 zł." Oznacza to wzrost o prawie 15,6 proc.

