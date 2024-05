Jaki jest czas oczekiwania na dostawę węgla – pytanie oraz odpowiedz chatbota PGG

„Możliwy jest odbiór osobisty na kopalni tylko sortymentów takich jak palety oraz big bagi. Po złożeniu zamówienia oczekuj na kontakt ze strony KDW. Termin odbioru węgla w KDW klient ustala indywidualnie. Czas dostawy węgla wynosi do 60 dni (węgiel luzem), do 30 dni (workowany, konfekcjonowany). W uzasadnionych wypadkach termin odbioru może zostać skrócony/przedłużony za zgodą obu Stron.”

Dlaczego muszę czekać 60 dni na dostawę – pytanie oraz odpowiedź chatbota PGG

„Jedna paleta zawiera 50 worków, każdy o wadze 20 kg. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie sklep.pgg.pl w informacji o produkcie. Cena towaru zawiera koszt opakowania oraz paletę, na której jest transportowany towar. Zarówno paleta jak i opakowania nie podlegają zwrotowi do Sprzedawcy. Czas dostawy węgla workowanego/konfekcjonowanego wynosi do 30 dni. Towar zostanie przekazany Firmie kurierskiej w terminie do 30 dni od daty potwierdzenia przez Sprzedawcę spełnienia przez Kupującego warunków wynikających z Regulaminu. Może się zdarzyć, że nie wszystkie rejony kraju są objęte możliwością śledzenia przesyłki. Zwykle przesyłka jest widoczna po ok. 4 dniach od wygenerowania nr przesyłki. Za utrudnienia przepraszamy i życzymy rychłej dostawy. Prosimy oczekiwać na kontakt ze strony Kuriera.”

Można humorystycznie podsumować, że zatrudniana przez Polską Grupę Górniczą sztuczna inteligencja potwierdza wyjątkowo długi czas oczekiwania na dostawę węgla i jednocześnie udziela wymijających lub dyplomatycznych odpowiedzi na temat przyczyn.

