Dwa miesiące wolnego w 2026 roku. Jak brać urlopy, żeby nie pracować aż 62 dni

Dzięki odpowiedniemu planowaniu urlopu w 2026 roku, możesz zamienić 26 dni urlopu na aż 62 dni wolnego, maksymalizując czas na odpoczynek.

Kluczowe terminy to styczeń (8 dni wolnego za 3 dni urlopu), kwiecień (9 dni wolnego przy Wielkanocy), czerwiec (9 dni wolnego z Bożym Ciałem) i grudzień (nawet 18 dni wolnego z początkiem 2027 roku).

Wymiar urlopu zależy od stażu pracy (20 lub 26 dni), a do stażu wlicza się również okres edukacji.

Dni wolne w 2026 roku – dlaczego warto planować wcześniej?

Osoby zatrudnione na etacie mają do wykorzystania 20 lub 26 dni urlopu, co zależy od ich stażu. Przy ograniczonej puli dni kluczowe jest wcześniejsze planowanie, które pozwala połączyć dni ustawowo wolne z urlopem wypoczynkowym. Dzięki temu można znacząco wydłużyć czas regeneracji, nie zużywając wszystkich dni jednocześnie.

Jak zamienić 26 dni urlopu na 62 dni wolnego?

Metodę maksymalizacji wypoczynku przedstawiła na Instagramie Angelika (@apaluszewska). Jak podkreśla, jeśli dobrze skorzystać z układu świąt i weekendów, „łączny czas odpoczynku wydłuży się do 62 dni”. Oto kluczowe terminy w 2026 roku:

* styczeń – biorąc wolne 2, 5 i 7 stycznia, a korzystając z Nowego Roku (1 stycznia) i Trzech Króli (6 stycznia), można zyskać 8 dni wolnych za cenę trzech,

* kwiecień – dzięki temu, że Wielkanoc przypada 5–6 kwietnia, urlop 7–10 kwietnia tworzy kolejny blok 9 dni odpoczynku,

* majówka – choć święta układają się mniej korzystnie, to urlop 27–30 kwietnia ponownie daje 9 dni wolnego,

* czerwiec – wolne 1–3 oraz 5 czerwca w połączeniu z Bożym Ciałem 4 czerwca tworzy kolejny dziewięciodniowy wypoczynek,

* listopad – zaplanowane wolne 9–10 oraz 12–13 listopada przy Święcie Niepodległości 11 listopada to następne 9 dni przerwy,

* grudzień – biorąc urlop 28–30 grudnia i łącząc go z wolnym na początku stycznia 2027, można stworzyć nawet 18 dni wolnego z rzędu.

Wymiary urlopów wypoczynkowych – kluczowe zasady

Wymiar wolnego zależy od stażu pracy: 20 dni przysługuje osobom pracującym krócej niż 10 lat, a 26 dni tym, którzy mają co najmniej 10-letni staż. Do stażu wlicza się również edukację – np. ukończenie studiów dodaje 8 lat. Jeśli ktoś nabywa prawo do dłuższego urlopu w trakcie roku, otrzymuje tzw. urlop uzupełniający. Warto pamiętać, że po zmianach w Kodeksie pracy dostępne są także dodatkowe uprawnienia, m.in. 5 dni urlopu opiekuńczego (bezpłatny) i 2 dni z powodu siły wyższej ( płatny 50 proc.).

Pieniądze to nie wszystko - Tadeusz Białek