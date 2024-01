Dwa razy odliczysz od podatku 1520 zł! Nie każdy o tym wie

Portal podkreśla, że prawo do skorzystania z ulgi na internet przysługuje praktycznie każdemu podatnikowi w Polsce. Niemniej jednak, mimo powszechności tej ulgi, wiele osób wciąż nie jest z nią zaznajomionych. Zasady jej zastosowania są stosunkowo proste – wystarczy ponieść koszty związane z opłatami za korzystanie z internetu i umieć to udokumentować podczas rozliczenia PIT.

Interia.pl podkreśla, że ulga na internet jest jedną z najszerszych ulg podatkowych, dostępnych dla każdej osoby fizycznej korzystającej z dostępu do sieci. Możliwość wielokrotnego korzystania z niej dodatkowo zwiększa jej atrakcyjność. Jednak istnieją pewne limity, które warto uwzględnić. Możemy odliczyć opłaty za internet tylko dwa razy i to jedynie w dwóch kolejnych latach podatkowych.

Ile wynosi maksymalna kwota ulgi na internet?

Maksymalna kwota ulgi na internet wynosi 760 zł na jedną osobę. To kwota, którą możemy odliczyć od dochodu, jeśli wydatki na internet wyniosły co najmniej tyle. Warto zaznaczyć, że rozliczenie z małżonkiem otwiera drogę do podwojenia korzyści, umożliwiając odliczenie nawet 1520 zł. Jednak, aby to było możliwe, imiona i nazwiska obojga małżonków muszą pojawić się na fakturze za usługi internetowe.

Interia.pl informuje również, że w przypadku skorzystania z usługi Twój e-PIT, nie jest konieczne przesyłanie dokumentów do urzędu skarbowego. Jednak weryfikacja zastosowanych ulg może skutkować telefonem od fiskusa, który będzie oczekiwał potwierdzenia korzystania z ulgi na internet za pomocą odpowiednich faktur.

