Wypłaty świadczeń emerytalnych

Terminy wypłat emerytur są ściśle określone, a decyzja o konkretnym terminie dla każdego seniora zapada odgórnie. ZUS i KRUS wybierają dzień miesiąca na podstawie terminów, w których wypłacają świadczenia, kierując się liczbą wypłat dokonywanych w danym dniu oraz wpływami ze składek. Warto pamiętać, że zależności od liczby wypłacanych świadczeń, nie każdy regionalny oddział ZUS lub KRUS realizuje wypłaty we wszystkie dni, w których świadczenia mogą być wypłacane.

Można próbować zmienić termin wypłaty emerytury, już na etapie składania wniosku o emeryturę lub później, składając odpowiedni wniosek. ZUS jednak nie musi uwzględnić takiej prośby. Na pozytywne rozpatrzenie wniosku możemy liczyć tylko w uzasadnionych przypadkach, np. z racji terminu płatności alimentów lub innych zobowiązań, których termin został wyznaczony urzędowo i nie podlega negocjacjom.

Terminy wypłat emerytur i dodatków

Terminów wypłat z ZUS i KRUS jest aż siedem dla siedmiu grup emerytów:

* 1. dnia miesiąca;

* 5. dnia miesiąca;

* 6. dnia miesiąca;

* 10. dnia miesiąca;

* 15. dnia miesiąca;

* 20. dnia miesiąca;

* 25. dnia miesiąca.

Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA wypłaca emerytury, renty i dodatki oraz inne świadczenia pieniężne 5. dnia miesiąca, natomiast Wojskowe Biuro Emerytalne wypłaca emeryturę wojskową wraz z dodatkami 10. dnia miesiąca. W przypadku tych zakładów rentowych nie ma możliwości zmiany terminu wypłaty emerytury.

Przepisy emerytalno-rentowe przewidują, że emerytury muszą być dostępne na kontach bankowych emerytów jeden dzień przed terminem płatności, a jeżeli termin wypłaty przypada na dzień wolny od pracy to nawet dwa dni przed terminem płatności.

Jeżeli emeryturę przynosi listonosz, to emeryt powinien otrzymać emeryturę najpóźniej w dniu płatności określonym w decyzji ZUS o przyznaniu tego świadczenia. Ale doręczenie emerytury przez listonosza nie zależy już od ZUS i może się zdarzyć, że listonosz nie doniesie emerytury na czas.

Zmiana terminów wypłaty w grudniu 2023

W grudniu kilka milionów emerytów otrzyma swoje świadczenia emerytalne w innym terminie. Jeśli wypłata przypada na weekend lub święto, ZUS wypłaca świadczenia wcześniej. Właśnie z taką sytuacja będziemy mieli do czynienia w grudniu, kiedy 25. dnia miesiąca przypada na pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia. Osoby, które mają wyznaczony na ten dzień termin wypłat świadczeń z ZUS, otrzymają swoje świadczenia najpóźniej 22 grudnia. Wcześniejsze wypłaty powinny również dotrzeć do osób, które mają termin wypłaty ustalony na 10. dzień miesiąca. Tego dnia w grudniu przypada niedziela, więc przelew czy przekaz powinien dotrzeć do nich już 8 grudnia.

Dwie emerytury w grudniu!

Jest nawet grupa seniorów, która jeszcze w grudniu 2023 dostanie dodatkowo styczniową emeryturę. To ze względu na fakt, że 1 stycznia, czyli Nowy Rok jest dniem świątecznym, więc ZUS musi wypłacić pieniądze wcześniej.

Ci emeryci i renciści, którzy mają określony termin wypłaty emerytur na 1. dzień miesiąca otrzymają dwie emerytury: 1 grudnia i przed 1 stycznia 2024 – czyli najprawdopodobniej 28 lub 29 grudnia, bo 30 grudnia 2023 r. to sobota, a 31 grudnia 2023 r. to niedziela. Oczywiście ta druga emerytura, wypłacona pod koniec grudnia 2023 jest za styczeń 2024 r. więc w styczniu ci emeryci nie dostaną już świadczenia.

Emerytura na konto – wystarczy wniosek

Aby emerytura wpływała na konto wystarczy wypełnić wniosek EZP (wniosek o zmianę danych osoby zamieszkałej w Polsce) i złożyć go w ZUS. Można to zrobić osobiście w czasie wizyty w najbliższej placówce Zakładu lub przez pełnomocnika. Wniosek można przekazać także za pośrednictwem: operatora pocztowego, polskiego urzędu konsularnego lub w formie dokumentu elektronicznego przez PUE ZUS.