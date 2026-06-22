Około milion seniorów otrzyma w lipcu dwa przelewy z ZUS.

Nie jest to dodatkowa emerytura ani błąd systemu.

ZUS przyspiesza część wypłat z powodu weekendów.

Zmiany obejmą także część świadczeniobiorców KRUS.

ZUS zmienia harmonogram wypłat

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca emerytury w kilku stałych terminach miesiąca. Nie zawsze jednak pieniądze trafiają do seniorów dokładnie w dniu wskazanym w decyzji o przyznaniu świadczenia. Przepisy są w tej kwestii jednoznaczne. Jeśli termin wypłaty przypada w sobotę, niedzielę lub święto, ZUS musi przekazać pieniądze wcześniej. W praktyce oznacza to, że część emerytów dostaje świadczenia nawet kilka dni przed planowanym terminem.

Tak będzie również w lipcu. Dwie daty wymagają korekty. Pierwsza dotyczy świadczeń wypłacanych 5. dnia miesiąca. Ponieważ termin przypada w niedzielę, pieniądze trafią do seniorów najpóźniej w piątek 3 lipca. Druga zmiana obejmie osoby otrzymujące emerytury 25. dnia miesiąca. W tym przypadku wypłata zostanie przyspieszona z soboty 25 lipca na piątek 24 lipca.

Milion seniorów dostanie dwa przelewy

Największe zainteresowanie budzi jednak sytuacja emerytów, których termin wypłaty przypada na pierwszy dzień miesiąca. Ci seniorzy otrzymają świadczenie zgodnie z harmonogramem 1 lipca. Niedługo później na ich konta wpłynie kolejny przelew. Powód jest prosty. 1 sierpnia wypada w tym roku w sobotę. ZUS nie może przekazać pieniędzy w dzień wolny od pracy, dlatego będzie musiał przyspieszyć wypłatę sierpniowych świadczeń. Emeryci otrzymają je najpóźniej 31 lipca. W efekcie część osób zobaczy dwa przelewy z ZUS w jednym miesiącu. Nie oznacza to jednak dodatkowych pieniędzy. Będzie to po prostu sierpniowa emerytura wypłacona wcześniej.

Harmonogram wypłat emerytur w lipcu

Zgodnie z harmonogramem ZUS emerytury będą przekazywane w następujących terminach:

1 lipca – bez zmian,

3 lipca – przyspieszona wypłata dla osób z terminem 5 lipca,

6 lipca – zgodnie z harmonogramem,

10 lipca – bez zmian,

15 lipca – bez zmian,

20 lipca – bez zmian,

24 lipca – przyspieszona wypłata dla osób z terminem 25 lipca.

Seniorzy nie muszą składać żadnych wniosków. ZUS automatycznie dostosowuje harmonogram do kalendarza.

Emerytury bez podwyżek

Choć lipiec przyniesie zmiany w terminach przelewów, wysokość świadczeń pozostanie bez zmian. Emeryci otrzymają dokładnie takie same kwoty jak w maju i czerwcu. Na większe pieniądze część seniorów będzie musiała poczekać do jesieni. Wtedy mają ruszyć wypłaty 14. emerytury. Ministerstwo Rodziny nie podało jeszcze oficjalnego harmonogramu, ale w ubiegłym roku dodatkowe świadczenie trafiło do uprawnionych we wrześniu.

KRUS też zmienia terminy

Zmiany obejmą również osoby pobierające emerytury z KRUS. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego realizuje wypłaty w sześciu stałych terminach: 7., 8., 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca. Większość lipcowych przelewów zostanie zrealizowana zgodnie z planem. Wyjątkiem będzie jednak termin przypadający 25 lipca.

Ponieważ tego dnia wypada sobota, rolnicy otrzymujący świadczenia z KRUS mogą spodziewać się pieniędzy dzień wcześniej, czyli 24 lipca. Dla milionów emerytów i rencistów oznacza to jedno – warto sprawdzić harmonogram i nie zdziwić się, gdy pieniądze pojawią się na koncie wcześniej niż zwykle.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister Funduszy i Polityki Regionalnej [IMPACT 2026]