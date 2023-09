Podwyżka dla seniorów

Dwie waloryzacje emerytury i renta wdowia. Kto dostanie więcej pieniędzy?

Lewica ujawnia szczegóły swojego programu wyborczego, który ma na celu zrekompensowanie seniorom skutków rosnących cen. Jednym z kluczowych punktów tego programu są dwie waloryzacje w roku dla emerytów i rencistów. To propozycja mająca na celu częstsze dostosowywanie świadczeń do obecnej sytuacji gospodarczej. Na co mogą zatem liczyć emeryci?