Spis treści

Emerytów czekają dwie waloryzacje świadczeń w jednym roku. Pierwsza podwyżka emerytur nastąpi tradycyjnie w marcu 2024 roku, a kolejna już pół roku później we wrześniu.

W marcu 2024 roku emeryci dostaną więcej pieniędzy, bo będą miały miejsce coroczne podwyżki świadczeń. Druga waloryzacja emerytur wynika z przepisów, które gwarantują seniorom dwie podwyżki w momencie, kiedy ceny wzrosną o więcej niż 5 procent w pierwszych sześciu miesiącach roku. I taką sytuację będziemy mieli prawdopodobnie w 2024 roku.

Nowy premier rządu Donald Tusk potwierdził, że żadnych zmian w ustawie o waloryzacji świadczeń emerytalnych i rentowych nie będzie, a waloryzacja rent i emerytur nie jest zagrożona.

Zasady waloryzacji świadczeń emerytalnych i rentowych

Zgodnie z art. 89 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wskaźnik waloryzacji emerytur ustala się w oparciu o następujące czynniki:

średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu,

średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów w poprzednim roku kalendarzowym,

średnioroczny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

W 2023 roku średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniósł 15,6 proc., natomiast średnioroczny wzrost przeciętnego wynagrodzenia wyniósł 13,1 proc. Oznacza to, że wstępny wskaźnik waloryzacji emerytur w 2024 roku wynosi 12,3 proc.

Jednak parametr wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku Główny Urząd Statystyczny podaje dopiero w lutym więc dopiero za trzy miesiące poznamy jaki będzie faktyczny wskaźnik ustawowej waloryzacji emerytur i rent w marcu 2024 r. W 2023 roku wskaźnik waloryzacji był jeszcze wyższy i wynosił 14,8 proc. Tak duża waloryzacja wynika przede wszystkim z malejącej, ale nadal wysokiej inflacji.

W chwili obecnej wskaźnik waloryzacji emerytur nie jest jeszcze ostateczny. Jednak, biorąc pod uwagę zaktualizowaną prognozę inflacji NBP, bardziej prawdopodobny jest niższy wskaźnik, czyli 11,5%.

W zależności od tego czy wskaźnik waloryzacji emerytur wyniesie 12,3% czy 11,5%, minimalna emerytura od 1 marca 2024 roku wyniesie odpowiednio 1783,82 zł lub 1771,11 zł. Oznacza to, że minimalna emerytura w 2024 roku wzrośnie o 180 zł brutto, ale będzie niższa o około 15 zł brutto niż pierwotnie planowano. Dokładna wysokość minimalnej emerytury w 2024 roku będzie znana dopiero w styczniu po ogłoszeniu wskaźnika waloryzacji przez rząd.

Jaka będzie waloryzacja emerytur w marcu 2024?

Jeśli wskaźnik 11,5 proc. się utrzyma – a trudno, by był on niższy – to 1 marca 2024 r. każda emerytura zostanie przemnożona wskaźnikiem 1,115. Podwyższone świadczenia emeryci i renciści zaczną otrzymywać od 1 marca 2024 roku. Od 1 marca 2023 do końca lutego 2024 r. najniższa emerytura wynosi 1 588,44 zł brutto, po planowanej waloryzacji wyniesie 1 771,11 zł brutto.

Oznacza to, że od marca 2024 r. przez kolejnych 12. miesięcy każdy kto dostaje najniższą emeryturę będzie ją otrzymywał na rękę wyższą o ok. 180 zł. Natomiast przeciętna emerytura (3,5 tys. zł brutto) będzie wyższa o około 400 zł brutto. Jednocześnie z podwyżką emerytur i rent od 1 marca 2024 nastąpi waloryzacja dodatków wypłacanych przez ZUS.

W przypadku, gdy rząd zdecyduje się, jak w 2023 roku, na waloryzację kwotową najniższych emerytur, to wzrost ten może być jeszcze wyższy. Wówczas formuła waloryzacji będzie brzmieć następująco: „emerytury wzrastają o 11,5 proc., ale nie mniej niż np. o 250 zł”. Jeśli rząd zdecyduje się na waloryzację kwotową w wysokości 250 zł, to najniższa emerytura wzrośnie do 1 838,44 zł.

Należy jednak pamiętać, że wyższe emerytury będą wiązały się z większymi wydatkami dla budżetu państwa. W 2024 roku, przy waloryzacji emerytur o 12,3%, koszt dodatkowej wypłaty emerytur wyniesie około 43 mld zł.

Ostatecznie, decyzja o tym, czy waloryzacja emerytur w 2024 roku wyniesie 12,3 proc., czy 11,5 proc., będzie należała do aktualnego rządu.

Druga waloryzacja świadczeń jesienią 2024

Według projektu ustawy budżetu na 2024 rok, druga waloryzacja emerytur miałaby nastąpić w dniu 1 września 2024 roku. Wskaźnik waloryzacji miałby zostać określony w oparciu o średnioroczną inflację w okresie od stycznia do sierpnia 2024 roku.

Jednakże, w związku z tym, że inflacja w Polsce w ostatnich miesiącach spada, to możliwe, że wskaźnik waloryzacji w drugiej połowie 2024 roku będzie niższy niż w 2023 i może wynieść najwyżej 2 proc. W takim przypadku, druga waloryzacja emerytur mogłaby być mniejsza niż pierwotnie zakładano.

WIELKI QUIZ. Rocznica denominacji złotego z PLZ na PLN. Czy pamiętasz ile zer obcięto przy denominacji? Pytanie 1 z 10 Ile zer obcięto przy denominacji? jedno pięć cztery Dalej