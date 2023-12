Koniec ogromnych podwyżek dla seniorów! Dramatyczna waloryzacja emerytur

Waloryzacja emerytur 2024

Jaka będzie waloryzacja emerytur w 2024 roku? Oficjalnie waloryzacja rent i emerytur odbywa się co roku 1 marca. Ostatnie projekcje NBP mówią o inflacji 11,4 proc. w 2023 r. i właśnie taką waloryzację "prowadząc swoje wyliczenia na przyszły rok wziął pod uwagę "Fakt". Według wyliczeń dziennika minimalna emerytura wzrosłaby z 1588,44 zł brutto do 1759,62 zł. W przeliczeniu "na rękę" oznacza to podwyżkę minimalnej emerytury z poziomu 1445,48 zł do 1610,26 zł netto. Dziennik podkreśla, że to mniejszy wzrost niż był w mijającym już roku, kiedy zdecydowano się na podwyżki kwotowo-procentowe. Zysk z waloryzacji w 2024 r. może wynieść nawet 2-3 tys. zł. Oficjalny wskaźnik waloryzacji poznamy dopiero pod koniec lutego 2024 roku. Ale ma to być ostatni rok, kiedy to seniorzy dostaną dwucyfrową podwyżkę. Wraz ze spadkiem inflacji i podwyżki wynagrodzeń będzie spadać wskaźnik waloryzacji świadczeń dla seniorów.

W gospodarce rynkowej ceny towarów i usług ciągle się zmieniają: jedne rosną, inne spadają. Jednak o inflacji mówimy dopiero wtedy, kiedy mamy do czynienia z powszechnym wzrostem cen, a nie z podwyżkami dotyczącymi tylko niektórych dóbr. Kiedy dochodzi do inflacji, za tę samą kwotę można kupić coraz mniej.

QUIZ PRL. Menu sylwestrowe w PRL-u Pytanie 1 z 15 Alkohol, który w sylwestrową noc lał się strumieniami, to: piwo jasne pełne czysta wódka wino białe półwytrawne Dalej