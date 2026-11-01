Anna Dymna od ponad 40 lat zbiera na groby

Jedna z najstarszych i najbardziej znanych kwest odbywa się na krakowskim Cmentarzu Rakowickim. W tym roku zorganizowano ją już po raz 46. Za zbiórkę odpowiada Obywatelski Komitet Ratowania Krakowa. W ubiegłym roku udało się zebrać 74 tys. zł. Organizatorzy liczą, że tym razem wynik będzie równie dobry.

Wśród kwestujących jest aktorka Anna Dymna, która bierze udział w akcji od ponad czterech dekad. Towarzyszą jej dzieci, nazywane przez nią „asystentami”, oraz studentka Akademii Sztuk Teatralnych Zuzanna Golec.

– To dla mnie ważne. Tu są ludzie, którzy mnie uczyli chodzić, mówić, występować na scenie. Tutaj są moi najwięksi przyjaciele – powiedziała aktorka.

Dymna zwróciła uwagę, że wiele zabytkowych grobów jest zniszczonych i opuszczonych. Jej zdaniem trzeba zrobić wszystko, by ocalić je od zapomnienia. Do puszek zbierali również m.in. aktorka Dorota Segda, aktor Mateusz Janicki i prezydent Krakowa Łukasz Gibała.

W Szczecinie zbierają także na hospicjum

Wielkie kwesty odbyły się również na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie. Datki zbierało tam sześć organizacji. Część pieniędzy zostanie przeznaczona na renowację zabytkowych nagrobków i miejsc pamięci.

Stowarzyszenie na rzecz Cmentarza Centralnego zbierało środki na odnowienie nagrobka rodziny Korthaus. Inne organizacje wspierają działalność hospicyjną. Fundacja Dom Hospicyjny – Hospicjum św. Jana Ewangelisty chce zebrać pieniądze na budowę całorocznego Ogrodu Zimowego. Będzie to miejsce, w którym pacjenci niemogący samodzielnie wychodzić na zewnątrz będą mogli odpoczywać na świeżym powietrzu.

Przed pomnikiem „Tym, którzy nie powrócili z morza” kwestowali z kolei członkowie Klubu Kapitanów Żeglugi Wielkiej. Chcą zadbać o miejsce szczególnie ważne dla szczecińskiego środowiska ludzi morza.

W całej Polsce ratują zabytkowe nagrobki

Pieniądze na renowację starych grobów zbierano także w Rzeszowie i Toruniu. Na rzeszowskim Starym Cmentarzu datki przeznaczone zostaną m.in. na odnowienie nagrobka dzieci Janików oraz grobów Juliana Sutowicza i Franciszki Krywaldowej. Dzięki wcześniejszym zbiórkom udało się już odrestaurować 118 zabytkowych nagrobków.

W Toruniu odbyła się 24. kwesta na cmentarzu św. Jerzego. W tym roku organizatorzy zbierali pieniądze na renowację nagrobka Leonarda Torwita, malarza i scenografa związanego z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika. Wśród kwestujących znaleźli się m.in. prezydent miasta Paweł Gulewski i jego poprzednik Michał Zaleski.

W Opolu datki zbierano na renowację nagrobków Sióstr Franciszkanek Szpitalnych. Na tamtejszym zabytkowym cmentarzu przy ul. Wrocławskiej znajduje się 46 nagrobków zakonnic, których działalność przez dziesięciolecia była związana z miastem.

Łódzka kwesta ma już ponad 30 lat

Ważna zbiórka odbyła się również w Łodzi. Na rzecz ratowania zabytków Starego Cmentarza kwestowano już po raz 32. W puszkach lądowały pieniądze od mieszkańców odwiedzających groby bliskich. Do akcji przyłączyli się przedstawiciele władz, ludzie kultury i społecznicy.

Efekty wieloletniej zbiórki robią wrażenie. W ciągu ponad 30 lat zebrano przeszło 2 mln zł. Dzięki tym pieniądzom odrestaurowano 222 nagrobki osób zasłużonych dla historii miasta, wśród nich przemysłowców, lekarzy, prawników i uczestników walk o niepodległość.

Każda złotówka wrzucona do puszki może pomóc ocalić kawałek historii. Dlatego na wielu cmentarzach kwestujący liczą na hojność odwiedzających. Pamięć o zmarłych można bowiem wyrazić nie tylko zniczem i kwiatami, ale także pomocą w ratowaniu miejsc, w których spoczywają.

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