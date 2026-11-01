Dymna, Komorowski, Gibała zbierają datki. Znani Polacy kwestują na cmentarzach

Dariusz Brzostek
Dariusz Brzostek
PAP
PAP
2026-11-01 15:06

Wszystkich Świętych to nie tylko czas zapalania zniczy i odwiedzania grobów bliskich. Na zabytkowych nekropoliach w całej Polsce pojawili się także wolontariusze z puszkami. Wśród nich jest wiele znanych twarzy. Na krakowskim Cmentarzu Rakowickim kwestuje Anna Dymna, a do zbiórki przyłączył się prezydent Krakowa Łukasz Gibała. Pieniądze pomogą ratować stare nagrobki, pomniki i miejsca pamięci. Część zbiórek wesprze również hospicja.

Anna Dymna od ponad 40 lat zbiera na groby

Jedna z najstarszych i najbardziej znanych kwest odbywa się na krakowskim Cmentarzu Rakowickim. W tym roku zorganizowano ją już po raz 46. Za zbiórkę odpowiada Obywatelski Komitet Ratowania Krakowa. W ubiegłym roku udało się zebrać 74 tys. zł. Organizatorzy liczą, że tym razem wynik będzie równie dobry.

Wśród kwestujących jest aktorka Anna Dymna, która bierze udział w akcji od ponad czterech dekad. Towarzyszą jej dzieci, nazywane przez nią „asystentami”, oraz studentka Akademii Sztuk Teatralnych Zuzanna Golec.

To dla mnie ważne. Tu są ludzie, którzy mnie uczyli chodzić, mówić, występować na scenie. Tutaj są moi najwięksi przyjaciele – powiedziała aktorka.

Dymna zwróciła uwagę, że wiele zabytkowych grobów jest zniszczonych i opuszczonych. Jej zdaniem trzeba zrobić wszystko, by ocalić je od zapomnienia. Do puszek zbierali również m.in. aktorka Dorota Segda, aktor Mateusz Janicki i prezydent Krakowa Łukasz Gibała.

W Szczecinie zbierają także na hospicjum

Wielkie kwesty odbyły się również na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie. Datki zbierało tam sześć organizacji. Część pieniędzy zostanie przeznaczona na renowację zabytkowych nagrobków i miejsc pamięci.

Stowarzyszenie na rzecz Cmentarza Centralnego zbierało środki na odnowienie nagrobka rodziny Korthaus. Inne organizacje wspierają działalność hospicyjną. Fundacja Dom Hospicyjny – Hospicjum św. Jana Ewangelisty chce zebrać pieniądze na budowę całorocznego Ogrodu Zimowego. Będzie to miejsce, w którym pacjenci niemogący samodzielnie wychodzić na zewnątrz będą mogli odpoczywać na świeżym powietrzu.

Przed pomnikiem „Tym, którzy nie powrócili z morza” kwestowali z kolei członkowie Klubu Kapitanów Żeglugi Wielkiej. Chcą zadbać o miejsce szczególnie ważne dla szczecińskiego środowiska ludzi morza.

W całej Polsce ratują zabytkowe nagrobki

Pieniądze na renowację starych grobów zbierano także w Rzeszowie i Toruniu. Na rzeszowskim Starym Cmentarzu datki przeznaczone zostaną m.in. na odnowienie nagrobka dzieci Janików oraz grobów Juliana Sutowicza i Franciszki Krywaldowej. Dzięki wcześniejszym zbiórkom udało się już odrestaurować 118 zabytkowych nagrobków.

W Toruniu odbyła się 24. kwesta na cmentarzu św. Jerzego. W tym roku organizatorzy zbierali pieniądze na renowację nagrobka Leonarda Torwita, malarza i scenografa związanego z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika. Wśród kwestujących znaleźli się m.in. prezydent miasta Paweł Gulewski i jego poprzednik Michał Zaleski.

W Opolu datki zbierano na renowację nagrobków Sióstr Franciszkanek Szpitalnych. Na tamtejszym zabytkowym cmentarzu przy ul. Wrocławskiej znajduje się 46 nagrobków zakonnic, których działalność przez dziesięciolecia była związana z miastem.

Łódzka kwesta ma już ponad 30 lat

Ważna zbiórka odbyła się również w Łodzi. Na rzecz ratowania zabytków Starego Cmentarza kwestowano już po raz 32. W puszkach lądowały pieniądze od mieszkańców odwiedzających groby bliskich. Do akcji przyłączyli się przedstawiciele władz, ludzie kultury i społecznicy.

Efekty wieloletniej zbiórki robią wrażenie. W ciągu ponad 30 lat zebrano przeszło 2 mln zł. Dzięki tym pieniądzom odrestaurowano 222 nagrobki osób zasłużonych dla historii miasta, wśród nich przemysłowców, lekarzy, prawników i uczestników walk o niepodległość.

Każda złotówka wrzucona do puszki może pomóc ocalić kawałek historii. Dlatego na wielu cmentarzach kwestujący liczą na hojność odwiedzających. Pamięć o zmarłych można bowiem wyrazić nie tylko zniczem i kwiatami, ale także pomocą w ratowaniu miejsc, w których spoczywają.

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Aktorka Anna Dymna w fioletowej kurtce kwestuje na cmentarzu. O corocznej zbiórce datków przeczytasz na SE Superbiz.
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