Dziadek zostawił mu fortunę, ale nie może z niej wydać ani grosza. Powód? Strasznie pechowy

Ma pieniądze, nie może ich wydać

Do odkrycia, jak podało Radio Campanario, doszło we wsi Brotas, w gminie Mora, podczas remontu posadzki w jednym z budynków. Mieszkaniec regionu Alentejo w środkowej Portugalii odkrył równowartość prawie 1 mln euro w escudo, dawnej portugalskiej walucie. 32-letni Portugalczyk potwierdził, że natrafił na skrzynkę wypełnioną dużą ilością banknotów o nominale 100 escudo. Dodał, że budynek, w którym prowadzony był remont, należał do jego dziadka, zmarłego kilka lat temu w wieku 97 lat. Escudo było walutą Portugalii od 1911 r. do 2002 r. Zostało zastąpione przez euro. Niestety portugalski bank centralny od ponad roku nie wymienia już tej waluty.

Znalazł fortunę podczas remontu

Lokalna rozgłośnia przypomniała, że w 2022 r. znacznie wartościowszego odkrycia dokonał mieszkaniec hiszpańskiej Galicji. Podczas remontu budynku odkrył on równowartość 9 mln euro w pesetach, dawnej walucie Hiszpanii, która nie jest wymieniana przez bank centralny od 2021 r. Hiszpański znalazca fortuny przyznał wówczas w rozmowie z mediami, że liczy na "systematyczny zarobek" poprzez sprzedaż peset wśród kolekcjonerów za pośrednictwem internetu.

