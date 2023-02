Europa zamyka się na milionerów z innych kontynentów. To koniec złotych wiz?

Pieniądze to nie wszystko

Interia informuje, że kraje takie jak Portugalia, Irlandia, Grecja i Hiszpania uruchomiły programy złotych wiz, aby przyciągnąć zagraniczne inwestycje w następstwie kryzysu finansowego. Przyniosły one miliardy dolarów zagranicznych pieniędzy i przypisuje się im odmłodzenie rynków nieruchomości w miastach, gdzie popyt był niski.

"W ciągu minionej dekady Portugalia stała się magnesem dla osób o wysokich dochodach, a według danych Henley & Partners i New World Wealth w 2022 roku napłynie tu 1,3 tys. milionerów. Chińscy inwestorzy zdominowali program w Portugalii, gdzie stanowili prawie połowę z 11,6 tys. przyznanych pozwoleń na pobyt"-czytamy na portalu.

Jak cytuje Interia, "istnieje interesujący paradoks, z którym zmagają się te kraje - powiedział agencji Bloomberg Will Harvey, profesor przywództwa na Uniwersytecie w Bristolu w Wielkiej Brytanii, który bada reputację i wykwalifikowaną migrację. - Z jednej strony chcą one inwestycji, a z drugiej nie umieją uciec od politycznych sporów na temat bardzo bogatych inwestorów z zagranicy i ich uprzywilejowanego statusu, szczególnie w czasie, gdy istnieje wiele wyzwań dla dużej części społeczeństwa - dodał.

Irlandia i Portugalia zawieszają program

Według Interii, Irlandzkie Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło 14 lutego, że program zostanie wstrzymany po zbadaniu jego "stosowności". Dwa dni później premier Portugalii, której złota wiza przyciągała wielu Amerykanów, ogłosił, że jego kraj wstrzyma wydawanie tego typu pozwoleń na pobyt w związku z obawami, że zagraniczni nabywcy podnoszą ceny mieszkań.

-Brytyjska minister spraw wewnętrznych Suella Braverman, której kraj nie należy do Unii Europejskiej, ale prowadził podobny program "residency-by-investment", powiedziała, że 10 Rosjan, którzy zostali później objęci sankcjami, skorzystało z brytyjskiej ścieżki złotej wizy. A politycy w Brukseli argumentowali, że programy podważają "istotę" obywatelstwa UE- informuje Interia, jak czytamy dalej,

"Nuri Katz, założyciel kanadyjskiej firmy Apex Capital Partners, zajmującej się usługami związanymi z obywatelstwem przez inwestycje, mówi, że nawet jeśli kraje ogłaszają jakieś cięcia w programach, to jest prawdopodobne, że wrócą one do nich w jakimś innym kształcie lub formie".

Czym był program tzw. złotej wizy? Polegał on w skrócie na tym, że bogatym inwestorom zagranicznym oferowano łatwiejsze podróże, lepsze życie, a nawet spokojniejsze emerytury. W zamian kraj zyskiwał majętnych nowych mieszkańców, co przekładało się m.in. na wpływy podatkowe.

Złote wizy rozprzestrzeniły się na całym świecie, od Australii po Karaiby.

