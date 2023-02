Pieniądze dla działkowców

Działkowcy mogą liczyć na dodatkowe pieniądze na rozwój działkowej infrastruktury. Na Mazowszu do wzięcia jest 1,7 mln zł. Pieniądze można przeznaczyć m.in. na chodniki, drogi wewnętrzne, altany śmietnikowe, place do rekreacji, remonty domów działkowca itp. Dotacja jest częścią kosztów wybranych inwestycji. Maksymalna wartość dofinansowania ze środków własnych budżetu województwa mazowieckiego, która może zostać przyznana na jeden ROD, nie może być większa niż 20 tys. zł na jedno zadanie. Wnioski o dotację można składać do 15 marca 2023 roku poprzez platformę ePUAP lub wysłać pocztą albo przynieść do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie.

Na co można przeznaczyć pieniądze dotowane w ramach programu „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców – Mazowsze dla działkowców 2023"? W tegorocznej edycji do rozdysponowania jest ponad 1,7 mln zł z budżetu województwa mazowieckiego. Można ubiegać się o środki na budowę, odbudowę, modernizację i remonty infrastruktury ogrodowej, m.in. sieci wodociągowej i elektrycznej, monitoringu, parkingów, ścieżek rowerowych, oświetlenia czy ogrodzeń. Na dofinansowanie mają szansę również projekty dotyczące aranżacji terenów zielonych, nowych nasadzeń, tworzenia oczek wodnych, stawów czy trawników. Ponadto beneficjenci mogą przeznaczyć wsparcie na budowę, czy odnowę miejsc rekreacji, takich jak: boiska, siłownie zewnętrzne, deptaki, place zabaw czy skwery.

