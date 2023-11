Działkowcy żyją w niepewności. Ministerstwo Rozwoju i Technologii uspokaja

Szef płaci poniżej płacy minimalnej? Ma do tego prawo! Jak to możliwe?

Minister Buda uspokaja działkowców

Polski Związek Działkowców (PZD) sygnalizuje, ze wprowadzone przepisy mogą przyczynić się do zlikwidowania ogródków działkowych. W myśl wprowadzonych we wrześniu tego roku, przepisów wszystkie gminy muszą do końca 2025 roku uchwalić tzw. plany ogólne, w których tereny gmin zostaną podzielone na strefy funkcjonalne.

Ustawa wprowadza 13 rodzajów stref, a szczegółowe określenie, co mogłoby znaleźć się w danej strefie, określi rozporządzenie ministra rozwoju i technologii.

"Wejście w życie tych przepisów oznaczałoby, że ogrody zlokalizowane w sąsiedztwie innym niż domy jednorodzinne lub zieleń, niemalże z założenia pozbawiono by szans na wprowadzenie do planów miejscowych" - czytamy w oświadczeniu PZD.

Według danych Związku, obecnie tylko 40 proc. rodzinnych ogrodów działkowych w Polsce jest objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, w których wpisane są jako zieleń działkowa. Jak wyliczył PZD, obecny projekt rozporządzenia, które może wykluczyć ogrody działkowe z możliwości ujawniania w planach miejscowych, dotyczy ok. 60 proc. ROD.

W związku z wątpliwościami, które wiążą się z wprowadzeniem nowych przepisów, Krajowy Zarząd PZD wystąpił do Waldemara Budy ministra rozwoju i technologii o "radykalne" zwiększenie liczby stref funkcjonalnych, w których dopuszczalne będzie wprowadzanie ROD do planów miejscowych.

Jak czytamy w odpowiedzi ministerstwa, "plany ogólne będą poddawane konsultacjom społecznym. Nie jest więc możliwe, żeby wyznaczanie poszczególnych stref następowało pochopnie, bez uwzględnienia ogrodów działkowych w strefach planistycznych".

Wieczorny Express - Karpacz - Buda Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.