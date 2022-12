Darowizna dla dziecka na zakup mieszkania

Darowizna dla dziecka opodatkowana? Okazuje się, że przepisy są bezlitosne. Co to jest "darowizna"? Zgodnie z oficjalną definicją darowizna to forma umowy, w której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego, kosztem swego majątku. Okazuje się jednak, że czynność ta wcale taka prosta i bezkosztowna nie jest.

Jak podaje "Dziennik Gazeta Prawna" z przepisów wynika, a w szczególności z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, że obdarowany skorzysta ze zwolnienia podatkowego tylko pod warunkiem, że pieniądze wpłyną bezpośrednio na jego konto bankowe. Zatem w sytuacji, kiedy to rodzice, którzy chcą sfinansować dziecku zakup mieszkania, powinni wpłacić pieniądze najpierw na konto dziecka, a dopiero ono na konto sprzedającego. Jeśli taka zapłata wpłynie na konto np. dewelopera z konta rodzica, to fiskus będzie żądał, by dziecko zapłaciło podatek.

Niekorzystnym pod względem podatkowym rozwiązaniem będzie także przekazanie puli bezpośrednio z ręki rodzica do ręki dziecka. Takie rozwiązanie kwestionują sądy administracyjne. Skarbówka ostrzega, że rodzinne darowizny powinny być przekazywane przelewem. Przykładowo: jeżeli kwota darowizny w pierwszej grupie przekroczy 22 256 zł, to podatek wynosi 890 zł 30 gr plus 7 proc. od nadwyżki ponad 22 256 zł.

Do jakiej kwoty darowizna bez podatku 2022?

Nowe stawki zostały ogłoszone w rozporządzeniu Ministra Finansów z 10 października 2022 roku i obowiązują od 13 października 2022 roku:

w I grupie podatkowej kwota wolna wynosi 10434 zł;

w II grupie podatkowej kwota wolna wynosi 7878 zł;

w III grupie podatkowej kwota wolna wynosi 5308 zł.

