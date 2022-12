Kryzys demograficzny w Polsce. Odpowiedzią będzie nowa strategia demograficzna?

Według „Strategii Demograficznej 2040”, dla zrealizowania planów związanych z posiadaniem dzieci konieczna jest realizacja 3 celów. Chodzi o wzmocnienie rodziny, znoszenie barier dla rodziców chcących mieć dzieci oraz podniesienie jakości zarządzania i wdrażania polityk na szczeblu samorządowym i centralnym. Potrzeba zmian jest pilna, bo rodzi się coraz mniej dzieci, mimo wprowadzenia sztandarowego programu 500 plus, mającego zwiększyć dzietność w Polsce. Z rządowych prognoz wynikało, że dzięki 500 plus na świat miało przyjść 371 tys. dzieci. Z szacunków wynika, że tym roku urodzi się 315 tys. maluchów – czyli dużo mniej, niż zakładał rząd – podaje fakt.pl. Dziennik analizuje, co chce wprowadzić rząd, aby to zmienić.

Niższy podatek dla rodziców

- "Rozwój systemu podatkowego w kierunku lepszego uwzględnienia faktu posiadania dzieci, ich liczby i związanych z tym wydatków rodzin" – to jedno z działań, jakie znalazło się w "Strategii Demograficznej". Jak podaje fakt.pl wiceminister finansów Artur Soboń zapowiadał, że rząd rozważa wprowadzenie dodatkowej kwoty wolnej na każde dziecko. Dzięki temu rodziny wielodzietne płaciłyby niższy podatek. – Część rodzin związanych z tzw. dużymi rodzinami chciałaby, aby wprowadzić rozwiązanie w postaci ilorazu, czyli każde dziecko to jest dodatkowa kwota wolna czy w całości, czy w jakimś ułamku, co oczywiście zwiększałoby w przypadku kolejnych dzieci wymiar tego podatku, albo zerowałoby po prostu podatek dla rodzin - . mówił wiceminister Soboń.

Wyższa emerytura dla rodziców

W Strategii Demograficznej jest też zawarty pomysł powiązania wysokości emerytury z liczbą dzieci. Być może rząd zdecyduje się na rozwiązanie przyjęte w Słowacji. Tam część składek odprowadzanych przez dorosłe dzieci ma zasilać emerytury ich rodziców. Kto ma więcej dzieci, ma szansę na wyższą emeryturę. Nad innym rozwiązaniem pracują Czesi-chcą uzależnić wysokość emerytury od liczby dzieci – podaje fakt.pl

Korzystne zmiany dla rodziców w Kodeksie pracy

Zwiększenie dzietności ma zapewnić gwarancja elastycznej pracy dla kobiet w ciąży oraz rodziców dzieci do lat 4 (praca zdalna, praca hybrydowa lub elastyczny czas pracy). Wybór będzie uzależniony od charakteru wykonywanej pracy oraz dokonywany w oparciu o porozumienie pracodawcy z pracownikiem. Kobiety w ciąży oraz rodzice dziecka do 4 lat mają też mieć gwarancję pracy w zmniejszonym wymiarze. Rząd chce też ograniczyć możliwości zawierania umów o pracę na czas określony z osobami w wieku do 40 lat do maksymalnie 2 umów, na łączny czas nie przekraczający 15 miesięcy i chronić przed zwolnieniem oboje rodziców.

Sonda Czy odkładasz decyzję o dzieciach ze względu na sytuację finansową? Tak Nie