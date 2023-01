Promocje w Lidlu na Dzień Babci i Dziadka 2023

Z okazji Dnia Babci i Dziadka Lidl wprowadził do oferty rozgrzewające produkty, które idealnie sprawdzą się jako podarunek dla seniora. Praktycznym podarunkiem są miękkie i wygodne kapcie (19,99 zł/ 1 para), dostępne w sklepach Lidl w kilku rozmiarach i kolorach. Do soboty 21 stycznia, w ramach promocji, klienci sieci kupią drugą parę kapci aż 30 proc. taniej.

Droższym, ale bardzo przydatny pomysłem na prezent dla Dziadków jest też ogrzewacz do stóp Sanitas o mocy 100 W (119 zł/ 1 zestaw), gwarantujący przyjemne ciepło, który nie tylko pozwala się odprężyć, ale też łagodzi przewlekłe bóle mięśni czy stawów. Urządzenie wyłącza się automatycznie po ok. 90 minutach – w razie, gdyby użytkownik zasnął – oraz w trosce o higienę, zostało wyposażone w wyjmowaną, miękką poszewkę, którą można prać ręcznie.

Seniorów ucieszyć może również elektryczna poduszka pod brzuch i plecy o mocy 100 W (99 zł/ 1 szt.), która dzięki sześciostopniowej regulacji temperatury, skutecznie ogrzeje i pomoże ukoić ból pleców, uprzyjemniając drzemkę. Poduszkę można prać w pralce, w temperaturze ok. 30°C.

W promocji w Lidlu kupimy też matę elektryczną (119 zł/ 1 szt.), o mocy 60 W i wymiarach ok. 150 x 80 cm, idealną do ułożenia na materacu. Urządzenie posiada regulator temperatury oraz czasu pracy i zależnie od ustawień wyłączy się po: jednej, trzech, sześciu lub dwunastu godzinach. Dla seniorów, skarżących się na bóle w okolicach szyi, idealna będzie poduszka do masażu karku marki Silvercrest (139 zł/ 1 zestaw) z dwiema głowicami masującymi i wbudowanym akumulatorem. Jedno naładowanie wystarcza na co najmniej 60 minut pracy.

Sonda Robisz zakupy w Lidlu? Tak Nie Czasami