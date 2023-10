Światowy Dzień Kapłana. Ile zarabia ksiądz?

Ile zarabia ksiądz?

22 października obchodzimy Dzień Kapłana. W związku z tym bierzemy pod lupę budżet, jakim dysponuje duchowny. Warto podkreślić, że ksiądz może zdobyć odpowiednie wykształcenie i pobierać pensję za wykonywaną pracę zawodową. Oczywiście często z racji na wykształcenie teologiczne księża pełnią zawód katechetów w szkołach, ale i wykładają na uczelniach rozmaite przedmioty jak np. etykę, filozofię, ale i inne związane z ich wykształceniem. Ale są też księża, którzy pracują w placówkach medycznych czy wojsku. W zależności do tego, gdzie pracuje ksiądz, pobiera on określoną pensję. Jak wylicza portal wynagrodznia.pl, mediana miesięcznych zarobków nauczyciel religii (głównie tak pracują duchowni) wynosi 4 860 zł brutto. Co drugi nauczyciel religii otrzymuje pensję od 4 000 zł do 6 050 zł. Teoretycznie tak zarobione pieniądze są dla księdza, nie zawsze dzieli się nimi z innymi na plebanii.

Pensja wypłacana przez pracodawcę to nie wszystko. W Polsce nie ma podatku kościelnego i parafianie sami datkami wspierają księży. Pieniądze na ten cel pochodzą z tak zwanej tacy, ale i danin wręczanych przed określonymi uroczystościami takimi jak ślub, chrzciny czy pogrzeb, jak również z innych prywatnych danin od parafian i darczyńców. Kwoty są różne i zależą od lokalizacji parafii. Oczywiście część tak zebranej sumy przeznaczana jest na utrzymanie kościoła, ale część zasila budżety posługujących na w danej parafii.

W okresie świątecznym należy również doliczyć datki zebrane podczas "kolędy". Należy jednak zaznaczyć, że duchowni otrzymują około 20 proc. zebranej kwoty.

