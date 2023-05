Dzień Opiekuna Medycznego. Ile zarabia opiekun medyczny?

Opiekun medyczny - zarobki

14 maja obchodzimy Święto Opiekuna Medycznego. Zawód opiekuna medycznego w Polsce oficjalnie powstał w 2007. Powstał on jako odpowiedź na brak wykwalifikowanego personelu w szpitalach, domach pomocy, ale i opiece domowej. Bez wątpienia to zawód przyszłości. Niestety, społeczeństwo się starzeje i po prostu opiekunowie medyczni będą potrzebni w coraz większej sile. Jakie obowiązki zawodowe ma opiekun medyczny i jakie kryteria należy spełnić, by w ogóle nim zostać?

Opiekunowie medyczni są częścią systemu opieki zdrowotnej w Polsce. W Polsce kształcenie w zawodzie opiekuna medycznego oferują szkoły policealne. Nauka trwa minimum rok. Po tym czasie należy zdać egzamin zawodowy. Przeprowadza go Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, a uzyskany dyplom upoważnia do wykonywania zawodu zarówno w Polsce, jak i wszystkich krajach Unii Europejskiej.

System publiczny i prywatny

Ile można zarobić jako opiekun medyczny? Osoba zatrudniona w placówkach publicznych, np. szpitalach, zakładach opiekuńczo-leczniczych może otrzymywać miesięcznie ok. 3,5 tys. zł netto. Ale szykują się podwyżki. Od 1 lipca 2023 roku najniższe wynagrodzenie opiekunów medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych ma wynosić dokładnie 5457,69 zł brutto, czyli nieco ponad 4 tys. zł netto. To pensje w sektorze publicznym. W prywatnym zwykle pracę wycenia się w systemie godzinowym i jest to ok. 40 zł za godzinę, co daje w pełnym wymiarze godzin kwotę rzędu 6,4 tys. zł. Dla porównania w Niemczech lub Anglii pensja może wynosić nawet 4 tys. euro (18 tys. zł).

