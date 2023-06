Dzień Ratownika WOPR. Ile zarabia ratownik wodny w Polsce?

W roku 1927 Komisja Ratownictwa, działająca przy Polskim Związku Pływackim, z siedzibą w Siemianowicach, dla popularyzacji idei ratownictwa wodnego ustaliła dzień 29 czerwca jako Dzień Ratownika. Z inicjatywy Komisji zorganizowano w Polsce kilka pokazów ratowania tonących w Bydgoszczy i Grudziądzu. Data nie jest przypadkowa. Tego dnia Kościół katolicki uroczyście obchodzi Dzień Świętego Piotra, który jest patronem m.in. WOPR-u.

Święto aktywnie jest obchodzone przez ratowników i osoby sympatyzujące, zaprzyjaźnione, którym idea ratowania ludzi w wodzie nie jest obca. Odbywają się imprezy kameralne, a także festyny, gdzie propaguje się ratownictwo.

Ile natomiast zarabiają ratownicy WOPR? Jak podaje portal strefabiznesu.pl tegoroczne zarobki dla ratowników mają być wyższe, niż rok temu. W Gdyni przekroczą 8 tys. zł miesięcznie brutto.

32 zł brutto/godz. otrzyma ratownik wodny, czyli 8432 zł brutto za miesiąc mający 264 h pracy,

otrzyma ratownik wodny, czyli 8432 zł brutto za miesiąc mający 264 h pracy, 34 zł brutto/godz. dostanie ratownik wodny pełniący funkcję starszego ratownika kąpieliska. W skali miesiąca będzie to 9486 zł brutto za 279 h pracy.

W zeszłym roku w Trójmieście było to od ok. 20 do 23 zł brutto za godzinę pracy, co w skali miesiąca dawało to ok. 5,8 tys. zł brutto. W Bychowie w wejherowskim będzie można zarobić od 6 076 do 6 944 zł. Dodatkowo pracodawca zapewnia nocleg i posiłek. Wysokość wynagrodzenia uzależniona będzie od posiadanego stopnia, stażu oraz pełnionej funkcji.

