Dzień stoczniowca. Ile zarabia się w stoczni?

W 2023 roku Dzień Stoczniowca przypada 25 czerwca. Z tej okazji bierzemy pod lupę zarobki stoczniowców. Niektórzy mogą się zdziwić, ile można zarobić w stoczni. Jak podaje jooble.org, jeśli spojrzymy na statystyki wynagrodzeń stoczni w Polsce od 24 maja 2023, przeciętny pracownik zarabia 76 356 zł w skali roku; dokładniej mówiąc stawka wynagrodzenia to 6363 zł na miesiąc, 1591 zł na tydzień, lub 39,77 zł na godzinę. Serwis podkreśla, że stawki wynagrodzeń mogą się różnić w zależności od miejsca zatrudnienia. Przy wyliczaniu średniej płacy, najniższe roczne wynagrodzenie to 53 436 zł, a najwyższa stawka to 124 848 zł. Oczywiście stawka miesięczna zależy od stanowiska. Według serwisu jooble.org na najlepsze zarobki mogą liczyć w stoczni monter (nawet około 9 tys. zł miesięcznie), natomiast najmniej może dostać stoczniowy szlifierz (ok. 4 tys. zł miesięcznie).

Rynek stoczniowy w Polsce tworzą trzy najważniejsze porty ze stoczniami produkcyjnymi, wojennymi i remontowymi. To stocznie w Gdańsku, Gdyni i Szczecinie. W Polsce realizuje się 10 procent europejskiej produkcji stoczniowej, a więc więcej niż w Wielkiej Brytanii, Francji czy Hiszpanii.

