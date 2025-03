1 kwietnia mija termin na ustanowienie adresu e-Doręczeń

Do wtorku 1 kwietnia upływa termin ustanowienia dla przedsiębiorców adresu do e-Doręczeń. Mimo obietnic usprawnienia i cyfryzacji komunikacji z administracją, zainteresowanie nowym systemem pozostaje zaskakująco niskie, o czym informuje poniedziałkowa "Rzeczpospolita".

"Rz" przypomina, że obowiązek stosowania e-Doręczeń został już wcześniej nałożony na szereg instytucji publicznych, w tym organy administracji rządowej i samorządowej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) oraz Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). Termin dla tych podmiotów upłynął 1 stycznia 2025 r. W praktyce oznacza to, że gdy urząd będzie chciał przesłać przedsiębiorcy decyzję lub inne pismo, w pierwszej kolejności sprawdzi w Bazie Adresów Elektronicznych (BAE), czy dany podmiot posiada adres do doręczeń elektronicznych. Jeśli tak, korespondencja zostanie wysłana drogą elektroniczną.

Istotny jest również mechanizm doręczenia. Zgodnie z przepisami, po upływie 14 dni od momentu wpłynięcia informacji na skrzynkę odbiorcy, przesyłka zostanie uznana za doręczoną, co ma bezpośredni wpływ na bieg terminów, na przykład na możliwość wniesienia odwołania.

Niskie zainteresowanie przedsiębiorców e-Doręczeniami

Dane udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji, na które powołuje się "Rzeczpospolita", wskazują na alarmująco niski poziom zainteresowania e-Doręczeniami wśród przedsiębiorców. Dotychczas zaledwie co dziesiąty przedsiębiorca wpisany do KRS utworzył adres do e-doręczeń. Konkretnie z ponad 740 tysięcy podmiotów zarejestrowanych w KRS, skrzynkę założyło jedynie 84 848. Nieco lepiej sytuacja wygląda w przypadku przedsiębiorców wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), gdzie skrzynki założyło 236 047 podmiotów.

Ten wynik jest tym bardziej zaskakujący, że firmy rejestrujące działalność w KRS po 1 stycznia bieżącego roku są zobowiązane do zakładania skrzynek do e-Doręczeń już podczas procesu rejestracji. Podobna zasada dotyczy nowych podmiotów podlegających rejestracji w CEIDG.

Wprowadzenie systemu doręczeń elektronicznych ma na celu usprawnienie komunikacji między podmiotami publicznymi a przedsiębiorcami i obywatelami. Jak podkreśla "Rzeczpospolita", założeniem tego rozwiązania jest zwiększenie pewności i efektywności obiegu dokumentów. E-doręczenia mają być szybsze, łatwiejsze do śledzenia i mniej podatne na ryzyko związane z tradycyjną pocztą, takie jak zagubienie przesyłki.

Adwokat Piotr Owczarek, wspólnik w kancelarii CGO Legal Chajdas Gawlak Owczarek, w komentarzu dla "Rzeczpospolitej" zauważa: "Wprowadzenie systemu doręczeń elektronicznych to istotna, choć nie w pełni wdrożona jeszcze zmiana w funkcjonowaniu komunikacji pomiędzy podmiotami publicznymi a przedsiębiorcami i obywatelami. Założeniem tego rozwiązania jest zwiększenie pewności i efektywności obiegu dokumentów. Takie doręczenia są szybsze, możliwe do śledzenia i pozbawione niektórych ryzyk, jak chociażby zagubienia przesyłki czy listu w procesie doręczenia tradycyjnego".

Ponadto, w pełni wdrożony system e-Doręczeń ma potencjał do znacznego ograniczenia kosztów związanych z wysyłką, drukiem i zużyciem papieru. Stanowi to kolejny krok w procesie cyfryzacji administracji oraz wymiaru sprawiedliwości.

