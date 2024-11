Egzotyczne wakacje za grosze. Tu warto szukać słońca jesienią i zimą

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Najwięcej możliwości spędzenia egzotycznych wakacji w Zjednoczonych Emiratach Arabskich znajdziemy w Abu Zabi i Dubaju. W przypadku Abu Zabi najkorzystniej będzie wybrać się do stolicy ZEA z Katowic i Krakowa tuż przed Świętami Bożego Narodzenia bądź na początku marca 2025 roku. Wówczas za pakiet z lotem i 7 noclegami w 3-gwiazdkowych hotelach zapłacimy od 2,2 tys. zł za osobę:

Premier Inn Abu Dhabi Capital Centre (3*, 3-10 marca 2025, z możliwością dokupienia posiłku)

Kingsgate Hotel Abu Dhabi (3*, 10-18 grudnia 2024, śniadanie w cenie)

Ze śląskiej stolicy wyjedziemy też do Dubaju, czyli największego miasta Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Tu najbardziej opłaca się zarezerwować pobyt w pierwszej połowie grudnia 2024 r. lub na początku marca 2025 r. Dolny pułap cenowy pakietów z lotami i zakwaterowaniem w obiektach 3- i 4-gwiazdkowych oscyluje na poziomie 2,7 tys. zł za osobę (7 nocy):

Lotus Grand Hotel (4*, 2-10 marca 2025, z możliwością dokupienia posiłku)

Millennium Place Barsha Heights Hotel (4*, 2-10 marca 2025, z możliwością dokupienia posiłku)

Ascot Hotel (4*, 4-12 grudnia 2024, z możliwością dokupienia posiłku)

Citymax Bur Dubai (3*, 2-10 marca 2025, śniadanie w cenie)

Centro Capital Centre (3*, 2-10 marca 2025, z możliwością dokupienia posiłku)

Sea View Hotel (4*, 3-11 grudnia 2024, z możliwością dokupienia posiłku)

Holiday Inn Express Dubai Jumeirah, an IHG Hotel (3*, 4-12 grudnia 2024, śniadanie w cenie)

ibis Styles Dubai Jumeira (3*, 2-10 marca 2025, śniadanie w cenie)

Tajlandia

Na myśl o egzotycznych wakacjach wielu Polakom jako pierwsza do głowy najprawdopodobniej przyszła Tajlandia. Nic dziwnego – komfortowy klimat w okresie jesienno-zimowym, gościnność lokalnych mieszkańców, pyszna kuchnia i stosunkowo niskie ceny na miejscu plasują ten azjatycki kraj wśród najbardziej popularnych kierunków egzotycznych. W sezonie 2024/2025 najwięcej atrakcyjnych ofert ma Bangkok i wyspa Phuket. Na tę ostatnią najtaniej dotrzemy z Krakowa, a cenowo najlepiej wypada początek marca 2025 roku: pakiety lot plus 7 nocy w hotelu o 3- lub 4-gwiazdkowym standardzie znajdziemy już od 3,4 tys. zł za osobę:

Shanti Lodge Phuket (3*, 5-14 marca 2025, brak posiłku w ofercie hotelu)

The Thames Pool Access Resort SHA+ (4*, 6-14 marca 2025, brak posiłku w ofercie hotelu)

Na podobnym poziomie cenowym kształtują się podróże do Bangkoku, przy czym poza Krakowem podróż można rozpocząć także w Warszawie. Co istotne, najkorzystniejszy dla domowego budżetu będzie ten odpoczynek w stolicy Tajlandii, który zorganizujemy w pierwszych miesiącach 2025 roku: aktualnie większość najlepszych ofert lot plus 7 nocy w hotelu 3/4-gwiazdkowym dotyczy wyjazdów między styczniem a marcem przyszłego roku:

Aiyaree Place Hotel (5*, 3-13 marca 2025, z możliwością dokupienia posiłku)

Harmony Inn (3*, 3-13 marca 2025, brak posiłku w ofercie hotelu)

Golden Tulip Essential Pattaya (4*, 6-15 grudnia 2024, śniadanie w cenie)

Golden Sea Pattaya Hotel (4*, 13-23 stycznia 2025, z możliwością dokupienia posiłku)

Tsix5 Hotel (4*, 2-10 marca 2025, z możliwością dokupienia posiłku)

Lantana Pattaya Hotel & Resort (4*, 24 lutego - 6 marca 2025, śniadanie w cenie)

Aspen Suites Hotel Sukhumvit 2 Bangkok (4*, 17-27 lutego 2025, z możliwością dokupienia posiłku)

Levana Pattaya Hotel (3*, 13-23 stycznia 2025, z możliwością dokupienia posiłku)

Sri Lanka

Dla osób, które lubią różnorodność krajobrazów i przebywanie w otoczeniu przyrody, Sri Lanka na pewno będzie dobrym wyborem na egzotyczne wakacje w sezonie 2024/2025. Decydując się na zarezerwowanie podróży z lotem i hotelem w pakiecie, za wypoczynek w tym wyspiarskim kraju w Azji Południowej trzeba będzie zapłacić od 3,5 tys. zł za osobę (7 nocy, hotele 3- i 4-gwiazdkowe). Jednocześnie warto wziąć pod uwagę, że w ramach oferty pakietowej najtańsze wyjazdy realizowane są z Krakowa w okresie styczeń-luty 2025:

The Suite 262 (3*, 16-24 lutego 2025, brak posiłku w ofercie hotelu)

Topaz Beach Hotel (3*, 12-20 stycznia 2025, śniadanie w cenie)

Ziegler Cottage (4*, 12-20 stycznia 2025, z możliwością dokupienia posiłku)

Ocean View (3*, 17-25 listopada 2024, brak posiłku w ofercie hotelu)

Blue Water Boutique Hotel (3*, 8-16 grudnia 2024, brak posiłku w ofercie hotelu)

Hotel Lagoonvilla (3*, 12-20 stycznia 2025, z możliwością dokupienia posiłku)

The Beach Apartments (3*, 8-16 grudnia 2024, brak posiłku w ofercie hotelu)

Hotel J Negombo (3*, 12-20 stycznia 2025, z możliwością dokupienia posiłku)

Cinnamon Red Colombo (3*, 8-16 grudnia 2024, z możliwością dokupienia posiłku)

White Villa Resort Aungalla (4*, 12-20 stycznia 2025, brak posiłku w ofercie hotelu)

Meksyk

Meksykański Cancun znany jest z piaszczystych plaż, aktywnego życia nocnego i szerokiej oferty sportów wodnych. Od wielu lat kierunek ten przyciąga podróżników z całego świata, a wśród nich są też Polacy, którzy planują egzotyczne wakacje w jednej z najsłynniejszych miejscowości wypoczynkowych w kraju. Ich ceny w formule lot plus hotel z 3 lub 4 gwiazdkami zaczynają się od 3,9 tys. zł za 7 nocy od osoby, a najbardziej atrakcyjne oferty wyjazdów z Krakowa lub Warszawy do Cancun dotyczą grudnia tego roku:

Papagayo Hotel Boutique (3*, 3-12 grudnia 2024, brak posiłku w ofercie hotelu)

Hotel Hacienda de Castilla (3*, 3-12 grudnia 2024, z możliwością dokupienia posiłku)

La Reina Roja Hotel Boutique (3*, 4-13 grudnia 2024, z możliwością dokupienia posiłku)

SILVERSANDS Hotel Boutique - 5Th Ave (3*, 4-13 grudnia 2024, brak posiłku w ofercie hotelu)

Selina Cancun Downtown (3*, 4-13 grudnia 2024, brak posiłku w ofercie hotelu)

Barrio Latino Hotel Riviera Maya (3*, 3-12 grudnia 2024, brak posiłku w ofercie hotelu)

Hotel Parador Cancun (3*, 3-12 grudnia 2024, brak posiłku w ofercie hotelu)

Illusion Boutique Hotel By BFH (3*, 3-12 grudnia 2024, brak posiłku w ofercie hotelu)

Hotel Hacienda Paradise (3*, 4-13 grudnia 2024, z możliwością dokupienia posiłku)

Soul Beach Boutique Hotel & Spa (4*, 3-12 grudnia 2024, brak posiłku w ofercie hotelu)

Malediwy

„Raj na Ziemi” – to określenie często można usłyszeć od osób, które były na egzotycznych wakacjach na Malediwach i od tamtej pory kojarzą im się one z luksusowymi resortami, krystalicznie czystą wodą i rozległą rafą koralową. Do Male, głównego miasta tego wyspiarskiego kraju w Azji Południowej, można dotrzeć z Krakowa i Warszawy. Od grudnia 2024 do marca 2025 są najtańsze opcje wypoczynku na Malediwach. Można go zorganizować od 4,1 tys. zł za osobę (7 nocy) w obiektach o standardzie 3-4 gwiazdek:

Ari Grand Hotel & Spa (4*, 6-15 grudnia 2024, śniadanie w cenie)

Araamu Hotels Maldives (4*, 10-19 lutego 2025, z możliwością dokupienia posiłku)

Silver Oasis Maldives (3*, 10-19 lutego 2025, śniadanie w cenie)

Rosemary Boutique (3*, 10-19 lutego 2025, śniadanie w cenie)

By The Shade (3*, 10-19 lutego 2025, śniadanie w cenie)

Crystal Sands (3*, 27 stycznia - 5 lutego 2025, śniadanie w cenie)

Ayala Ocean View (3*, 3-12 lutego 2025, śniadanie w cenie)

Dreams Grand (3*, 10-19 lutego 2025, śniadanie w cenie)

Paralian Hulhumale' (3*, 10-19 lutego 2025, z możliwością dokupienia posiłku)

Detour Beach View (3*, 11-20 listopada 2024, śniadanie w cenie)

Huvan Beach Hotel at Hulhumale' (3*, 7-15 marca 2025, brak posiłku w ofercie hotelu)

Bali

Bali to jedno z najpopularniejszych turystycznych miejsc w Azji Południowo-Wschodniej. Ta wyspa na Oceanie Indyjskim należy do archipelagu Indonezji i wyróżnia się dobrym stosunkiem ceny do jakości, obfitością zielonych tarasów ryżowych i wodospadów, a także wieloma dostępnymi aktywnościami jak np. trekking, surfowanie czy joga. Pakiet z lotem i 4-gwiazdkowym hotelem na 7 nocy zarezerwujemy tu już za 5,1 tys. zł od osoby, zaś najlepsze ceny znajdziemy w przypadku wyjazdów w marcu 2025 roku:

Mahogany Hotel (4*, 20-29 marca 2025, z możliwością dokupienia posiłku)

The Astari Villa & Residence (4*, 20-29 marca 2025, brak posiłku w ofercie hotelu)

Bliss Surfer Hotel by Tritama Hospitality (4*, 20-29 marca 2025, z możliwością dokupienia posiłku)

Swiss-Belhotel Tuban (4*, 20-29 marca 2025, z możliwością dokupienia posiłku)

Sea Breeze Candidasa (4*, 20-29 marca 2025, z możliwością dokupienia posiłku)

Sevn Legian (4*, 20-29 marca grudnia 2025, z możliwością dokupienia posiłku)

The Visala Boutique Hotel (4*, 20-29 marca 2025, śniadanie w cenie)

Kuta Beach Club Hotel (4*, 20-29 marca 2025, śniadanie w cenie)

de Vins Sky Hotel Seminyak (4*, 20-29 marca 2025, z możliwością dokupienia posiłku)

18 Suite Villa Loft by AMITHYA (4*, 20-29 marca 2025, śniadanie w cenie)

Mauritius

Zimą i jesienią Mauritius przypadnie do gustu miłośnikom temperatur przekraczających 25 stopni Celsjusza. Gości odwiedzających wyspę przyciągają górzyste krajobrazy, tropikalne plaże i hotele ukryte wśród bujnej roślinności. Afrykańska wyspa szczególnie korzystnie wypada w styczniu i lutym 2025 roku, kiedy to przelot i 7 noclegów w pakiecie (obiekty z 3 lub 4 gwiazdkami) kosztują od 5,2 tys. zł za osobę w przypadku podróży z Warszawy:

Le Palmiste Resort & Spa (3*, 11-20 stycznia 2025, śniadanie w cenie)

Le Grand Bleu Hotel (3*, 28 stycznia - 5 lutego 2025, śniadanie i obiadokolacja w cenie)

Casuarina Resort & Spa (3*, 28 stycznia - 5 lutego 2025, śniadanie w cenie)

Tarisa Resort (3*, 11-20 stycznia 2025, śniadanie w cenie)

Jalsa Beach Hotel & Spa (3*, 28 stycznia - 5 lutego 2025, śniadanie w cenie)

Residence Le Palmiste (4*, 28 stycznia - 5 lutego 2025, śniadanie i obiadokolacja w cenie)

Ocean V Hotel (3*, 1-9 lutego 2025, śniadanie w cenie)

Laguna Beach Hotel & Spa (3*, 25 stycznia - 2 lutego 2025, z możliwością dokupienia posiłku)

Coral Azur Beach Resort (3*, 25 stycznia - 2 lutego 2025, z możliwością dokupienia posiłku)

Tamassa Bel Ombre (4*, 1-10 lutego 2025, z możliwością dokupienia posiłku)

Jamajka

Egzotyczne wakacje na Morzu Karaibskim nie samym Cancunem stoją, co potwierdza Jamajka sąsiadująca z Kubą i Haiti. W kategorii wypoczynku najwięcej do zaoferowania mają Kingston (stolica) i Montego Bay położone w północnej części wyspy. Chcąc spędzić tydzień w tym ostatnim mieście, należy liczyć się z wydatkiem od 5,8 tys. zł za osobę. Najwięcej zaoszczędzimy, gdy wybierzemy się tam z Warszawy w opcji lot plus hotel w drugiej połowie stycznia 2025 roku i spędzimy 7 nocy w 3-gwiazdkowym hotelu:

Verney House Resort (3*, 22-30 stycznia 2025, brak posiłku w ofercie hotelu)

Hotel Grand A View (3*, 22-30 stycznia 2025, śniadanie w cenie)

Toby’s Resort (3*, 22-30 stycznia 2025, z możliwością dokupienia posiłku)

W stolicy Jamajki najniższe ceny oscylują w granicach 6,3 tys. zł od osoby, a z myślą o budżecie domowym warto postawić na podróż z Warszawy w listopadzie br. lub w lutym 2025, rezerwując wyjazd w opcji lot plus hotel (7 nocy w 3- i 4-gwiazdkowym hotelu):

R Hotel Kingston (3*, 11-19 listopada 2024, śniadanie w cenie)

ROK Hotel Kingston, Tapestry Collection by Hilton (4*, 11-19 listopada 2024, z możliwością dokupienia posiłku)

The Courtleigh Hotel and Suites (4*, 11-19 listopada 2024, śniadanie w cenie)

Terra Nova All Suite Hotel (4*, 7-15 lutego 2025, śniadanie w cenie)

S Hotel Kingston (4*, 7-15 lutego 2025, śniadanie w cenie)

The Jamaica Pegasus Hotel (3*, 11-19 listopada 2024, brak posiłku w ofercie hotelu)

Seszele

Wyjazd na Seszele będzie doskonałą decyzją dla tych, którzy marzą o tygodniowym wypoczynku na jednej z najbardziej luksusowych wysp świata. Białe plaże, turkusowa woda i bujna roślinność to tylko niektóre z walorów tego kraju. Najwygodniej dotrzeć tam z Warszawy do stolicy, Victorii. Aby skorzystać z atrakcyjnych cen, warto zarezerwować wyjazd na listopad lub grudzień 2024, a także luty 2025 roku. Pakiet z lotem i hotelem – od 3 do 5 gwiazdek – można znaleźć już od 5,3 tys. zł za 7 nocy od osoby. Jednocześnie średnia cena najtańszych oferty kształtuje się na poziomie 6 tys. zł:

Beau Sejour Hotel (3*, 1-10 lutego 2025, śniadanie w cenie)

Villa Koket (3*, 10-19 listopada 2024, śniadanie w cenie)

Berjaya Beau Vallon Bay Resort & Casino (4*, 1-10 lutego 2025, śniadanie w cenie)

Coral Strand Smart Choice Hotel (4*, 11-20 grudnia 2024, z możliwością dokupienia posiłku)

The Palm Seychelles (4*, 10-19 listopada 2024, z możliwością dokupienia posiłku)

Coral Strand Smart Choice Hotel (4*, 6-15 grudnia 2024, z możliwością dokupienia posiłku)

Thalassa Seychelles Hotel Apartments (3*, 10-19 listopada 2024, brak posiłku w ofercie hotelu)

Treasure Cove (4*, 15-24 grudnia 2024, śniadanie w cenie)

Bliss Hotel (4*, 24 stycznia - 2 lutego 2025, śniadanie w cenie)

Nesi Catamarans (3*, 10-19 listopada 2024, brak posiłku w ofercie hotelu)

Fisherman’s Cove resort (5*, 1-10 lutego 2025, śniadanie w cenie)