Egzotyczny pupil słono kosztował. 40 tysięcy euro kary za nielegalne trzymanie iguany we Włoszech

Czy wyobrażasz sobie salon, w którym zamiast kanapy króluje… 1,2-metrowa iguana? Brzmi jak scena z filmu, ale dla pewnego Włocha z Como stało się to rzeczywistością – i to z bardzo dotkliwymi konsekwencjami. Jego zamiłowanie do egzotycznych zwierząt kosztowało go fortunę, a jego podopieczna znalazła nowy dom w specjalnym parku. Sprawdź, co doprowadziło do tak surowej kary i dlaczego posiadanie chronionych gatunków to poważne przestępstwo.

i Autor: Shutterstock