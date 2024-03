Ekolodzy podejrzani o wywołanie pożaru w fabryce Tesli. Niektóre dzielnice pozbawione prądu

Dopłaty do dzieci

Ekolodzy podpalili fabrykę Tesli! Część mieszkańców odcięta od prądu

Berliner Zeitung podaje, że na miejsce podpalenia w fabryce Tesli w Niemczech, dokonanego domniemanie przez ekologów, dotarły jednostki zajmujące się usuwaniem bomb. Policja miała otrzymać telefon o pożarze słupa energetycznego w rejonie Gosen-Neu Zittau w pobliżu elektrowni.

Uszkodzenie podstacji spowodowało odcięcie kilku dzielnic Berlina od prądu, szczególnie w rejonie Freienbrink, na południowy wschód od Berlina oraz w pobliżu elektrowni. Według nieoficjalnych informacji sprawcami mieli być ekolodzy, którzy protestowali w ten sposób przeciw rozbudowie zakładu.

Protest wynikał z planów Tesli do rozbudowy zakładu, przeciwni byli lokalni mieszkańcy, którzy głosowali przeciwko wycince drzew i przygotowaniu fabryki pod większy teren. Jak podaje portal wnp.pl, Tesla chciała podwoić w swoim zakładzie wydajność do 100 gigawatogodzin produkcji akumulatorów i miliona samochodów rocznie, co miałoby pozwolić na umocnienie marki na europejskim rynku.

