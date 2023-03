Co najmniej 12 tys. zł dla pracowników z Polski w pobliskiej fabryce Tesli! Pozostali zarobią jeszcze więcej

Jak informuje „Rzeczpospolita”, zarobki w Gigafactory Tesli są zbliżone do pensji pobieranych przez pracowników innych samochodowych fabryk w Niemczech – choćby Mercedesa w Stuttgarcie. Na najniższą stawkę – 2700 euro brutto miesięcznie (ok. 12 700 zł wg kursu z 16 marca 2023 r.) mogą liczyć pracownicy, którzy nie przeszli jeszcze przeszkolenia zawodowego w fabryce. Wykwalifikowany pracownik produkcji po szkoleniu zarobi obecnie nieco ponad 2800 euro brutto miesięcznie (ok. 13 100 zł).

Na wyższe zarobki mogą liczyć pracownicy techniczni. Technik mechatronik otrzyma 3200 euro brutto miesięcznie (ok. 15 000 zł), tyle samo zarobi logistyk, a inżynier niemal dwa razy tyle – 6000 euro brutto miesięcznie (ok. 28 100 zł).

Pensja rekrutera wynosi 55 100 euro brutto rocznie (ok. 21 500 zł brutto miesięcznie), kierownika zespołu 58 100 euro brutto rocznie (ok. 22 700 zł brutto miesięcznie), z kolei programista pracujący w Gigafactory Tesli może zarobić 63 700 euro brutto rocznie (ok. 24 900 zł brutto miesięcznie).

Sonda Które elektryczne auto jest lepsze? Tesla Model X 100D Long Range Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC