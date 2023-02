i Autor: AP Elon Musk

Zwolnienia w Tesli

Elon Musk masowo zwalnia pracowników Tesli! Powód? Chcieli założyć związek zawodowy

W Tesli Elona Muska zwolniono ponad 30 pracowników z zakładu Buffalo. Jak podaje agencja Associated Press powołując się na centralę związkową Workers United, doszło do tego dzień po tym, jak zapowiedzieli stworzenie związku zawodowego. Amerykańscy związkowcy twierdzą, że do zwolnień doszło w "odwecie za działalność związkową".