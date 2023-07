RPP decyduje o stopach procentowych. Ekonomiści nie mają złudzeń

Czas na zmianę 500 plus na 800 plus. Minister Maląg zaskakuje

RPP o inflacji i stopach procentowych

Podczas dwudniowego posiedzenia Rada Polityki Pieniężnej decyduje o poziomie stóp procentowych w Polsce i dyskutuje na temat inflacji i innych kwestii ekonomicznych. Jakich wyników tych dyskusji spodziewają się eksperci? „Naszym zdaniem informacje, jakie pojawiły się od marca nie dają zbyt wielu przesłanek, aby w nowej projekcji moment osiągnięcia celu inflacyjnego się przybliżył. Gdyby faktycznie tak było to zakładamy, że potencjał do dalszego spadku stóp w najbliższym okresie będzie ograniczony” – stwierdzono w środowym raporcie ekonomistów Santander Bank Polska. Dodano w nim, że istnieje ryzyko, że ścieżka inflacji w projekcji ulegnie wyraźnemu obniżeniu ze względu na „zmiany w mechanizmie transmisji polityki pieniężnej”. „Kluczowe będą wypowiedzi prezesa NBP na piątkowej konferencji odnośnie ostatnich danych o aktywności i inflacji oraz także odniesienie do projekcji. Potencjalnie impulsem do spadku stóp na rynkach bazowych mogą być słabsze dane z chińskiego sektora usług, ewentualne kolejne rewizje w dół dla Europy” – zaznaczono w raporcie Santandera.

30 czerwca GUS podał wstępny szacunek inflacji w czerwcu. Urząd oszacował, że wyniosła ona 11,5 proc. w stosunku do 13 proc., odnotowanych w kwietniu.

