Fatalna wiadomość dla kredytobiorców. Co RPP zrobi ze stopami procentowymi?

Posiedzenie RPP [5-6.07.2023]. Co ze stopami procentowymi?

W środę rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Ekonomiści nie spodziewają się zmiany stóp procentowych, ale inwestorzy liczą na zmianę retoryki NBP. W środę rozpoczyna się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, które kończy się w czwartek. Zdaniem ekonomistów, RPP nie zmieni stóp procentowych – publikowane przez banki codzienne raporty pokazują, że prognozują oni utrzymanie głównej stopy NBP, stopy referencyjnej, na obecnym poziomie 6,75 proc. Takie oczekiwania widać w publikacjach ekonomistów Banku Pekao czy Alior Banku.

Ale jak wskazują ekonomiści PKO BP z Biura Strategii Rynkowych, inwestorzy liczą na zmianę retoryki NBP. - Wyceny papierów wzmacniają oczekiwania na publikację założeń do lipcowej projekcji inflacji NBP, a także wystąpienie prezesa NBP A. Glapińskiego po decyzji RPP. Słabsze oczekiwania w biznesie, podobnie jak wyraźnie niższa od oczekiwań inflacja, mogą skłonić bank centralny do dalszego łagodzenia swojej retoryki, co zresztą zauważyć można było w ostatnich wypowiedziach przedstawicieli Rady – czytamy w raporcie Biura Strategii Rynkowych PKO BP.

30 czerwca GUS podał wstępny szacunek inflacji w czerwcu. Urząd oszacował, że wyniosła ona 11,5 proc. w stosunku do 13 proc.

Minister Soboń: "Nie spodziewam się tutaj żadnych ruchów"

Na lipcowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej nie spodziewam się żadnych ruchów - powiedział w środę wiceminister finansów Artur Soboń pytany w PR24, czy Rada Polityki Pieniężnej utrzyma stopy procentowe na dotychczasowym poziome.

Soboń został zapytany, czy nadszedł czas na obniżenie stóp procentowych przez RPP i czy na lipcowym posiedzeniu może to nastąpić. - Nie spodziewam się, aby to był ten czas, (...) żeby to było to posiedzenie Rady. Rada ma tutaj swój plan - powiedział Soboń. Zastrzegł, że jest to "kompetencja banku centralnego i Rady Polityki Pieniężnej". "Mamy hamującą inflację, hamują czynniki, które tę presję inflacyjną powodowały. I będziemy mieli kolejne odczyty, które będą pokazywały niższy poziom inflacji, tak aby jeszcze w tym roku była ona jednocyfrowa. Czy to jest moment do obniżki stóp? O tym będzie decydować Rada. Nie sądzę, żeby na tym posiedzeniu" - powiedział. Dopytywany, czy spodziewa się raczej utrzymania stóp na dotychczasowym poziome, odparł: "Nie spodziewam się tutaj żadnych ruchów".

Poprzednie, czerwcowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej było dziewiątym z rzędu, w którym RPP pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Główna stopa procentowa NBP, czyli referencyjna, wynosi nadal 6,75 proc., stopa depozytowa 6,25 proc., lombardowa 7,25 proc., dyskontowa weksli 6,85 proc., a redyskontowa weksli 6,80 proc.

