Ekstra 255 zł z ZUS dla chętnych! Jak złożyć wniosek?

Kto może się ubiegać o dodatkowe 255 zł z ZUS?

Ryczałt energetyczny, to świadczenie przyznawane przez ZUS dla seniorów, którzy mają prawo do emerytury i zgłosili się do zakładu o jego przyznanie. Przysługuje jednak tylko emerytom, którzy spełniają jeden z poniższych warunków:

są kombatantami i innymi osobami uprawnionymi,

byli żołnierzami zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnionymi w kopalniach węgla, kamieniołomach oraz zakładach pozyskiwania rud uranowych i batalionach budowlanych

są wdowami lub wdowcami pozostałymi po kombatantach i innych osobach uprawnionych

są wdowami po żołnierzach przymusowo zatrudnianych, pobierającym emeryturę lub rentę

Senior, któremu przysługuje emerytura i spełnia jeden z powyższych warunków może złożyć wniosek do ZUS o ryczałt energetyczny wysokości 255,17 zł. Składając wniosek trzeba dołączyć dokument potwierdzający uprawnienie do świadczenia, takimi są choćby decyzja szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, zaświadczenie Wojskowej Komendy Uzupełnień, lub zaświadczenie właściwego organu wojskowego.

Świadczenie trafi do osoby uprawnionej wraz z emeryturą i podobnie jak podstawowe świadczenie, podlega waloryzacji. Ryczałt energetyczny nie podlega opodatkowaniu.

