Emerytury

Mniejsza waloryzacja dodatków emerytalnych! Wciąż będzie dwucyfrowa, ale niższa niż w 2023 roku

W 2024 roku waloryzacja dodatków emerytalnych znowu może być dwucyfrowa! Inflacja oraz wzrost wynagrodzeń wciąż są wysokie, co się przełoży również na samą waloryzację. Wskaźniki są jednak na niższym poziomie niż w ubiegłym roku i wygląda na to, że będą schodzić ze swojego wysokiego poziomu, co przełoży się również na spadek waloryzacji.