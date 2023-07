Ekstra 1000 zł dodatku dla wybranych. Kto może liczyć na dodatkowe pieniądze

Świadczenie będzie podlegać rokrocznej waloryzacji

Obecnie byli opozycjoniści otrzymują 565,67 zł brutto miesięcznie. Taki zapis wskazuje zatem, że opozycjoniści dostaną 1000 zł podwyżki. Jednocześnie powiązanie wypłacanego świadczenia z wysokością najniższej emerytury oznacza, że będzie ono podlegać corocznej waloryzacji - tak jak środki przekazywane przez ZUS emerytom i rencistom - a na ostateczną podwyżkę wpływ będzie miał średnioroczny wskaźnik inflacji konsumenckiej.

-Rząd PiS buduję Polskę opartą o solidarność. A tej dzisiejszej Polski nie byłoby bez dziedzictwa Solidarności, które reprezentują działacze opozycji antykomunistycznej. Nic nie jest w stanie wynagrodzić im wielu lat walki, więzienia, pobicia przez znanych i nieznanych sprawców. Dzięki nim żyjemy w wolnym i demokratycznym kraju. Dziś (13.07) głosami klubu Prawo i Sprawiedliwość Sejm przyjął ustawę, w której zwiększa świadczenie dodatkowe dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych!- mówił podczas sejmowej debaty premier Mateusz Morawiecki.

Jak ubiegać się o świadczenie?

Każdy kto chce ubiegać się o status byłego opozycjonisty lub osoby represjonowanej przez władze komunistyczne, musi spełnić kilka kryteriów, w tym m.in.: wykazać swoją co najmniej roczną działalność na rzecz zorganizowanych struktur antykomunistycznych, wykazać co najmniej miesięczny pobyt w więzieniu wynikający z działalności wymierzonej we władze PRL. Z tymi dokumentami należy skierować się do Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, który taki status przyznaje.

Świadczenie powstało w 2015 r. było uzależnione od wielkości emerytury bądź renty i miało na celu wspomagać najbardziej potrzebujących. Dwa lata później, w 2017 roku, wprowadzono zmiany przepisów, na mocy której przyznano bezterminowo świadczenie w wysokości 402 zł brutto miesięcznie waloryzowane zgodnie ze wskaźnikiem średniorocznej inflacji. Ze względu na wysoką inflację, od marca 2023 r. świadczenie wypłacane jest w wysokości 565,67 zł brutto miesięcznie. Teraz znów zmieniono przepisy, które zrównuje świadczenie z najniższą emeryturą na dany rok.

Pod koniec 2021 r. liczba osób o statusie byłego opozycjonisty antykomunistycznego wynosiła 15 tysięcy.

