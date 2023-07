500 plus do renty rodzinnej. ZUS przypomina o ważnym dodatku

Spadek waloryzacji w 2024 roku! Wszystko przez inflację i brak wzrostu wynagrodzeń

Jak wynika z najnowszej projekcji inflacji Narodowego Banku Polskiego, średnioroczna inflacja za 2024 rok wyniesie 11,9 proc. To spadek względem ubiegłego roku, gdy inflacja wyniosła 14,4 proc. co jest już jednym z argumentów za obniżką waloryzacji rent i emerytur. Choć niższa inflacja zdaje się korzystniejsza dla emerytów (bo wolniej będą rosły ceny produktów, rachunków etc.), to problemem może być brak realnego wzrostu płac w Polsce.

Do liczenia wskaźnika wykorzystuje się również dane dotyczące wzrostu wynagrodzeń. Jak wynika z marcowej projekcji NBP, w 2023 roku mieliśmy zmagać się z ujemnym realnym wzrostem wynagrodzeń (czyli de facto wynagrodzenia spadają). Obecnie sytuacja nieco się poprawiła, niemniej można przyjąć, że w tym roku realnie wynagrodzenia nie wzrosną. A nawet jeśli wzrost wynagrodzeń wyniesie około 0,1-0,3 proc., niewiele to zmieni w kontekście poziomu waloryzacji świadczeń. W efekcie waloryzacja w 2024 roku powinna wynieść tylko 11,9 proc.

Ile wzrosną emerytury w 2024 roku?

Co to oznacza w praktyce? Minimalna emerytura powinna w przyszłym roku wzrosnąć o 189 zł (w ubiegłym roku wzrosła o 250 zł!) z 1588 zł do 1777 zł (kwoty brutto). Przykładowy senior, który otrzymuje świadczenie wysokości średniej emerytury, czyli ok. 3400 zł brutto, w 2024 roku może liczyć na podwyżkę do 3805 zł, czyli o 405 zł więcej. Oczywiście powyższe wyliczenia dotyczą prognoz, które mogą się jeszcze w perspektywie wydarzeń gospodarczych i politycznych zmienić. Dla dokładnych wyliczeń zapraszamy do naszej galerii.

