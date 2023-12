Ekstra premia Biedronki na święta! 1000 zł dla pracowników i nie tylko

Ostatni moment na zniżkę za prąd. Co trzeba zrobić?

Świąteczne prezenty dla pracowników Biedronki

Jak co roku pracownicy Biedronki dostali paczki na święta. Są w nich upominki dla dorosłych i dzieci. Prezenty dla dorosłych to garnki marki Gerlach, słodkości plus kuchenne zestawy — dwie ścierki, podkładka i rękawica. Dzieci dostały zabawki. Biedronka przygotowała cztery rodzaje prezentowych zestawów dla dzieci w zależności od wieku:

* Najmłodsi (0-2 lata) otrzymali stół z klockami, samochód sorter kształtów, kreatywną układankę magnetyczną, książkę z serii "Jadzia Pętelka" oraz grę memo "Poznaję emocje".

* Przedszkolaki (3-6 lat) znajdą w paczce: interaktywny długopis, gre planszowa "Bandit Project", ciastolinę, zestaw klocków, zdrapywankę, stempelki i zmywalne tatuaże.

* Dzieci szkolne (7-10) w swojej paczce dostaną grę zręcznościową "Łowienie rybek", puzzle świecące w ciemności, grę karcianą "Spór o bór", zdrapywankę oraz zestaw zagadek logicznych dla gotowych na wyzwania młodych umysłów.

* Dla nastolatków (11-18 lat) Biedronka przygotowała puzzle świecące w ciemności, grę strategiczną Sequence, grę Gangster City, rzutki i planszówkę Wirus, jedną najlepiej ocenianych gier karcianych ostatnich miesięcy.

W tym roku paczki otrzymało ponad 81 tys. pracowników i 80 tys. ich pociech.

1000 zł na święta dla pracowników Biedronki

Prawie 70 tys. pracowników Biedronki na stanowiskach niemenedżerskich, otrzyma od 6 grudnia specjalne rabaty w wysokości 1 tys. zł — podaje sieć. Trafią one do osób pracujących w sklepach, centrach dystrybucyjnych i biurach. Vouchery dostaną również załogi sklepów agencyjnych i wybrani współpracownicy, w tym między innymi pracownicy agencji ochrony. Kwota świątecznych voucherów wyniesie ok. 70 mln zł.

