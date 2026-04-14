Ekstra przelew 240 zł dla Polaków od państwa! Do jutra pieniądze na koncie

W 2026 roku na konta PPK trafi roczna dopłata w wysokości 240 zł, pochodząca z Funduszu Pracy, dla 2,4 miliona uczestników.

Aby otrzymać dopłatę, suma wpłat na rachunek PPK w 2025 roku musiała osiągnąć próg 979,86 zł lub 244,97 zł dla osób o niższych dochodach.

Dopłata nie przysługuje w przypadku rozpoczęcia wypłat po 60. roku życia lub przekroczenia limitu dochodów przy obniżonej składce podstawowej.

Kto dostanie 240 zł dopłaty rocznej z PPK?

Do 15 kwietnia 2026 roku na rachunki uczestników PPK trafi dopłata roczna za 2025 rok w wysokości 240 zł. Środki te pochodzą z Funduszu Pracy i są formą państwowej premii, która ma zachęcać do długoterminowego oszczędzania. W tym roku na konta 2,4 miliona uczestników trafi łączna kwota 572,7 mln zł.

Prawo do dopłaty mają osoby, które w 2025 roku zgromadziły na swoim koncie PPK odpowiednią sumę wpłat. Co ważne, nie trzeba było oszczędzać przez cały rok – liczy się łączna kwota wpłat dokonanych zarówno przez pracownika, jak i pracodawcę.

Tyle trzeba było wpłacić, by załapać się na bonus

Aby otrzymać dopłatę roczną, suma wpłat na rachunek PPK w 2025 roku musiała osiągnąć określony próg. Był on uzależniony od wysokości minimalnego wynagrodzenia, które w 2025 roku wynosiło 4666 zł brutto. Wymagane progi wpłat za 2025 rok to:

979,86 zł – dla większości uczestników. Kwota ta odpowiada sumie wpłat (pracownika i pracodawcy) na poziomie co najmniej 3,5% sześciokrotności płacy minimalnej.

– dla większości uczestników. Kwota ta odpowiada sumie wpłat (pracownika i pracodawcy) na poziomie co najmniej 3,5% sześciokrotności płacy minimalnej. 244,97 zł – dla osób o niższych dochodach, które skorzystały z możliwości obniżenia swojej wpłaty podstawowej.

Kiedy dopłata z PPK nie przysługuje?

Niestety, nie wszyscy uczestnicy programu zobaczą na swoich kontach dodatkowe środki. Dopłata roczna nie zostanie przyznana w kilku przypadkach. Dopłaty nie otrzymasz, jeśli:

po ukończeniu 60. roku życia rozpocząłeś już proces wypłaty środków ze swojego konta PPK,

korzystałeś z obniżonej składki podstawowej, ale w którymkolwiek miesiącu 2025 roku Twoje łączne dochody przekroczyły 1,2-krotność minimalnego wynagrodzenia.

A co, jeśli masz kilka kont PPK?

Nawet jeśli posiadasz kilka rachunków PPK (np. z tytułu pracy w różnych firmach), możesz otrzymać tylko jedną dopłatę roczną. W takiej sytuacji pieniądze trafią na konto otwarte jako ostatnie. Jeśli daty założenia kilku rachunków są takie same, dopłata zasili to konto, na którym zgromadzono najwięcej oszczędności.

Jak wypłacić pieniądze z PPK bez podatku?

Jedną z największych zalet PPK jest brak tzw. podatku Belki (19% od zysków kapitałowych), dopóki oszczędności pozostają na rachunku. Obowiązek podatkowy może pojawić się dopiero w momencie wypłaty środków.

Najkorzystniejszym podatkowo rozwiązaniem jest wypłata pieniędzy po ukończeniu 60. roku życia. Jeśli zdecydujesz się wtedy na wypłatę 25% środków jednorazowo, a pozostałe 75% rozłożysz na co najmniej 120 miesięcznych rat, unikniesz płacenia podatku od zysków kapitałowych.

Program PPK, działający od 2019 roku, cieszy się rosnącym zainteresowaniem. Na koniec lutego 2026 roku wartość aktywów zgromadzonych w programie przekroczyła 48,4 mld zł, a liczba aktywnych rachunków wzrosła do ponad 5,25 miliona.

PTNW - Miłosz Bembinow