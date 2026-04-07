- Dopłata roczna 240 zł do PPK za 2025 rok trafi na konta uczestników do 15 kwietnia 2026 roku, pod warunkiem zgromadzenia odpowiedniej sumy wpłat.
- Aby otrzymać dopłatę, należy było wpłacić minimum 979,86 zł (lub 244,97 zł przy obniżonej składce).
- Dopłata nie przysługuje osobom z dochodem powyżej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia, mimo obniżonej wpłaty, ani tym, którzy po 60. roku życia już wypłacają środki z PPK.
- Niezależnie od liczby rachunków PPK, uczestnik otrzymuje tylko jedną dopłatę roczną, a wypłata środków po 60. roku życia w 120 ratach pozwala uniknąć podatku od zysków kapitałowych.
Dopłata roczna PPK 240 zł – kto dostanie pieniądze?
Do 15 kwietnia 2026 roku rachunki uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) zostaną zasilone dopłatą roczną za 2025 rok. Wysokość świadczenia to 240 zł, a środki pochodzą z Funduszu Pracy.
Prawo do dopłaty mają osoby, które w minionym roku zgromadziły odpowiedni poziom wpłat. Standardowy próg wynosi 979,86 zł. Dla uczestników korzystających z obniżonej składki minimalna kwota to 244,97 zł. Co ważne, nie jest wymagane oszczędzanie przez cały rok – liczy się łączna suma wpłat.
Warunki dopłaty PPK 2025 – ile trzeba było wpłacić?
Aby uzyskać dopłatę, suma składek – finansowanych zarówno przez pracownika, jak i pracodawcę – musi osiągnąć poziom co najmniej 3,5 proc. sześciokrotności minimalnego wynagrodzenia. W 2025 roku płaca minimalna wynosiła 4666 zł, co bezpośrednio przełożyło się na wymagane progi.
Kiedy dopłata z PPK nie przysługuje?
Nie każdy uczestnik programu otrzyma dodatkowe środki. Dopłata nie zostanie przyznana osobom, które mimo obniżenia wpłaty podstawowej osiągały miesięczne dochody przekraczające 1,2-krotność minimalnego wynagrodzenia.
Świadczenie nie przysługuje także osobom, które po ukończeniu 60. roku życia rozpoczęły już wypłatę środków z rachunku PPK.
Jedna dopłata niezależnie od liczby rachunków
Uczestnik może otrzymać tylko jedną dopłatę roczną, nawet jeśli posiada kilka rachunków PPK. W takiej sytuacji środki trafiają na konto założone najpóźniej lub – gdy daty są takie same – na rachunek z najwyższą wartością zgromadzonych oszczędności.
PPK a podatki i wypłata środków
Istotną zaletą programu jest brak podatku od zysków, dopóki środki pozostają na rachunku. Obowiązek podatkowy może pojawić się dopiero przy wypłacie.
Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest skorzystanie z oszczędności po ukończeniu 60 lat i rozłożenie wypłat na co najmniej 120 rat. W takim przypadku można uniknąć podatku od zysków kapitałowych.
Program PPK, funkcjonujący od 2019 roku, stale się rozwija. Na koniec lutego wartość aktywów przekroczyła 48,42 mld zł, a liczba uczestników wzrosła o 54 tysiące, co pokazuje rosnące zainteresowanie długoterminowym oszczędzaniem wśród Polaków.
Polecany artykuł: