Dopłata roczna 240 zł do PPK za 2025 rok trafi na konta uczestników do 15 kwietnia 2026 roku, pod warunkiem zgromadzenia odpowiedniej sumy wpłat.

Aby otrzymać dopłatę, należy było wpłacić minimum 979,86 zł (lub 244,97 zł przy obniżonej składce).

Dopłata nie przysługuje osobom z dochodem powyżej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia, mimo obniżonej wpłaty, ani tym, którzy po 60. roku życia już wypłacają środki z PPK.

Niezależnie od liczby rachunków PPK, uczestnik otrzymuje tylko jedną dopłatę roczną, a wypłata środków po 60. roku życia w 120 ratach pozwala uniknąć podatku od zysków kapitałowych.

Dopłata roczna PPK 240 zł – kto dostanie pieniądze?

Do 15 kwietnia 2026 roku rachunki uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) zostaną zasilone dopłatą roczną za 2025 rok. Wysokość świadczenia to 240 zł, a środki pochodzą z Funduszu Pracy.

Prawo do dopłaty mają osoby, które w minionym roku zgromadziły odpowiedni poziom wpłat. Standardowy próg wynosi 979,86 zł. Dla uczestników korzystających z obniżonej składki minimalna kwota to 244,97 zł. Co ważne, nie jest wymagane oszczędzanie przez cały rok – liczy się łączna suma wpłat.

Warunki dopłaty PPK 2025 – ile trzeba było wpłacić?

Aby uzyskać dopłatę, suma składek – finansowanych zarówno przez pracownika, jak i pracodawcę – musi osiągnąć poziom co najmniej 3,5 proc. sześciokrotności minimalnego wynagrodzenia. W 2025 roku płaca minimalna wynosiła 4666 zł, co bezpośrednio przełożyło się na wymagane progi.

Kiedy dopłata z PPK nie przysługuje?

Nie każdy uczestnik programu otrzyma dodatkowe środki. Dopłata nie zostanie przyznana osobom, które mimo obniżenia wpłaty podstawowej osiągały miesięczne dochody przekraczające 1,2-krotność minimalnego wynagrodzenia.

Świadczenie nie przysługuje także osobom, które po ukończeniu 60. roku życia rozpoczęły już wypłatę środków z rachunku PPK.

Jedna dopłata niezależnie od liczby rachunków

Uczestnik może otrzymać tylko jedną dopłatę roczną, nawet jeśli posiada kilka rachunków PPK. W takiej sytuacji środki trafiają na konto założone najpóźniej lub – gdy daty są takie same – na rachunek z najwyższą wartością zgromadzonych oszczędności.

PPK a podatki i wypłata środków

Istotną zaletą programu jest brak podatku od zysków, dopóki środki pozostają na rachunku. Obowiązek podatkowy może pojawić się dopiero przy wypłacie.

Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest skorzystanie z oszczędności po ukończeniu 60 lat i rozłożenie wypłat na co najmniej 120 rat. W takim przypadku można uniknąć podatku od zysków kapitałowych.

Program PPK, funkcjonujący od 2019 roku, stale się rozwija. Na koniec lutego wartość aktywów przekroczyła 48,42 mld zł, a liczba uczestników wzrosła o 54 tysiące, co pokazuje rosnące zainteresowanie długoterminowym oszczędzaniem wśród Polaków.

PTNW - Miłosz Bembinow