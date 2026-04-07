Rząd ustala maksymalne ceny paliw. Tyle zapłacimy w środę [08.04.2026]

Mateusz Kobyłka
2026-04-07 12:09

Rząd Donalda Tuska wprowadza maksymalne ceny paliw. Nowe stawki zaczną obowiązywać od środy, 8 kwietnia. Za litr benzyny 95 kierowcy zapłacą nie więcej niż 6,21 zł. Znamy resztę szczegółów.

Donald Tusk na tle pylonu cenowego stacji paliw Orlen z aktualnymi cenami, symbolizującego wpływ rządu na regulacje rynku.

Autor: Super Express
Jakie są nowe maksymalne ceny paliw od 8 kwietnia?

Najważniejsza informacja dla każdego kierowcy to konkretne kwoty, które zobaczy na pylonach cenowych. Zgodnie z decyzją rządu, ceny nie będą mogły przekroczyć ustalonych pułapów.

Oto jak wyglądają limity:

  • Benzyna bezołowiowa 95: nie więcej niż 6,21 zł za litr,
  • Benzyna bezołowiowa 98: nie więcej niż 6,82 zł za litr,
  • Olej napędowy (diesel): nie więcej niż 7,87 zł za litr.

Oznacza to, że ceny świąteczne pozostają bez zmian.

Co to w praktyce oznacza? Mówiąc najprościej, żadna stacja w kraju nie będzie mogła legalnie sprzedawać tych paliw drożej. Oczywiście, właściciele stacji w ramach walki o klienta mogą oferować niższe ceny.

Szef rządu, premier Donald Tusk, przedstawił inicjatywę jako pakiet obniżek pod nazwą „CPN (Ceny Paliw Niżej)”. Jak sam podkreślił, ma to przynieść wymierne korzyści dla portfeli Polaków.

„Dzięki rządowemu pakietowi obniżek cen paliw CPN (Ceny Paliw Niżej) kierowcy zaoszczędzą ok. 60 zł przy tankowaniu 50-litrowego baku” – stwierdził premier Donald Tusk.

Premier odniósł się również do przyczyn niestabilności na rynkach. Zaznaczył, że rządowy mechanizm nie ma wpływu na globalne notowania, które są bardzo dynamiczne. Premier Donald Tusk szacuje, że dzięki rządowemu pakietowi CPN (Ceny Paliw Niżej) kierowcy zaoszczędzą około 60 zł przy tankowaniu 50-litrowego baku.

„Nasz mechanizm CPN nie ma wpływu na to, ile paliwa kosztują na giełdach światowych. Jak państwo zauważyliście, wojna, a także pewien typ ekspresji politycznej polityków zaangażowanych w tę wojnę, szczególnie prezydenta Stanów Zjednoczonych, powodują, że te wahania są dość dynamiczne” – powiedział szef rządu.

